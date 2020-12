Sony Playstation 5 :

Les joueurs abonné au Xbox Game Pass sur les ordinateurs peut déjà comprendre l’un des plus grands succès de cette année, on en parle Parmi nous, l’indie populaire qui depuis est déjà disponible dans le service Microsoft en Espagne et dans le monde. Cela a été annoncé hier soir par la société dans ses réseaux et, à une plus grande surprise, peu de temps après les publications, il a été confirmé que le jeu sera également disponible dans le Xbox Game Pass des consoles pendant le prochain année 2021.

Parmi nous maintenant disponible sur Xbox Game Pass pour PC

Tâche terminée ✅ pic.twitter.com/7yhBelJQOk— Xbox Game Pass pour PC (@XboxGamePassPC) 17 décembre 2020

Comme nous vous l’avons dit, Among Us est désormais entièrement disponible pour télécharger sous le service d’abonnement par Xbox Game Pass sur PC, à partir de ce 17 décembre 2020. Le titre d’InnerSloth rejoint ainsi le large catalogue de Microsoft et, bien sûr, ce sont des nouvelles que beaucoup apprécieront puisque l’on se souvient qu’Ong Us est devenu ces derniers mois l’un des jeux les plus populaires du moment (bien qu’il soit sorti en 2018).

Jouez avec 4 à 10 joueurs en ligne ou via le WiFi local pendant que vous essayez de préparer votre vaisseau spatial, mais soyez prudent, car un ou plusieurs joueurs aléatoires dans l’équipage sont des imposteurs déterminés à tuer tout le monde.

Aussi, pour ceux qui ne sont pas abonnés au Xbox Game Pass sur PC, parmi nous peut également être acheté numériquement du Microsoft Store à un prix de 4,99 euros. Bien sûr, si vous êtes rapide, vous pouvez profiter d’une réduction spéciale d’un euro, car pendant les 13 prochains jours, le titre est en vente pour seulement 3,99 euros.

Parmi nous sur les consoles Xbox d’ici 2021

La nouvelle ne s’arrête pas là car on sait aussi que parmi nous à venir sur les consoles Xbox en 2021. Autrement dit, au cours de l’année prochaine, il sera disponible à la fois pour Xbox One comme pour Xbox Series X | S. Bien sûr, cette version aussi sera inclus dès le premier jour sur Xbox Game Pass pour les consoles. La date, pour le moment, reste à préciser.

* sort de l’évent * Oups, nous avons été pris. @AmongUsGame arrive sur Xbox et @XboxGamePass en 2021! Https: //t.co/gH7wUVqmUM https://t.co/eEvRBV6c5e— Xbox (@Xbox) 17 décembre 2020

N’oublie pas visitez notre guide de jeu complet devenir des imposteurs experts. Parmi nous Il est inclus dans les jeux multijoueurs occasionnels et en ligne et est actuellement disponible en PC, mobiles Android et iOS et Nintendo Switch.