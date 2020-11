Sony Playstation 5 :

Parmi nous sera mis à jour à l’avenir, à une date non spécifiée, avec un nouvelle carte où détecter les coupables et trahir nos amis. Les développeurs de InnerSloth Ils ont inauguré le compte Twitter officiel de leur titre multijoueur pour PC et mobiles. Pour célébrer l’occasion, ils ont publié le première image du nouveau paramètre. La carte est officiellement présent au gala des Game Awards, qui aura lieu le 10 décembre avec une diffusion en direct des studios de Los Angeles, Londres et Tokyo.

🚀 Bienvenue sur le Twitter officiel de Among Us 🚀 Obtenez toutes les nouvelles, les aperçus et les manigances amusantes ici et faites partie de l’équipage. Voici un aperçu spécial de la NOUVELLE carte parmi nous! (Pour vos yeux seulement !!) (Ne montrez pas les imposteurs !!) pic.twitter.com/FrCkK7ZcnI – Parmi nous (@AmongUsGame) 18 novembre 2020

Dans la capture d’écran publiée par InnerSloth, vous pouvez voir ce que centre de commandement d’un croiseur spatial ou au moins un véhicule plus grand que le vaisseau disponible dans le jeu en ce moment. En plus des éléments qui semblent interactifs (ces deux écrans du bas au moins), vous pouvez voir de nouveaux peaux bicolores et plus d’options personnalisation des avatars.

Parmi nous est nominé pour plusieurs prix des Game Awards 2020, malgré le fait que le jeu soit sorti en 2018 et ce n’est que cette année qu’il est devenu populaire. Rivaliser pour être le Meilleur jeu mobile avec Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Runeterra et Pokémon Caf Mix. Il est également nominé pour Meilleur jeu multijoueur, où il affronte Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Fall Guys: Ultimate Knockout et Valorant.

pic.twitter.com/4fIEFZkFw3— The Game Awards (@thegameawards) 19 novembre 2020

Le GOTY des Game Awards

L’organisateur des prix, Geoff Keighley, a publié hier, 18 novembre, la liste complète des nominés pour les prix, soulignant l’absence de Half-Life Alyx dans le GOTY. Les titres Animal Crossing: New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades et The Last of Us Part II sont éligibles pour le jeu de l’année.

La popularité de Among Us a commencé grâce au fait que des streamers du monde entier ont joué, des Espagnols comme Ibai Llanos à la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez. Le jeu est disponible sur PC via Steam et sur téléphones mobiles gratuitement avec des publicités entre les jeux.