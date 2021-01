Sony Playstation 5 :

InnerSloth, l’étude indépendante responsable de Among Us, a montré une nouvelle fonctionnalité de la prochaine carte, Dirigeable. Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, ils montrent qu’à l’intérieur de l’avion, il y aura plateformes mobiles qui servira à relier différentes parties de la scène.

Malgré la brièveté des images (à peine six secondes), force est de constater que les plateformes ils se déplaceront au hasard. Par conséquent, un joueur qui atteint un pont connecté par des plates-formes peut devoir attendez qu’ils bougent, ce qui est susceptible de créer des situations tendues lorsque vous rencontrez un autre joueur qui pourrait être un imposteur.

vous avez entendu parler d’être trahi par vos amis lorsque la carte du dirigeable tombe, préparez-vous pour: être trahi par une (1) plate-forme mobile pic.twitter.com/FHYiwa0kQU— Parmi nous (@AmongUsGame) 13 janvier 2021

Airship sera lancé en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs de Among Us, bien qu’il n’ait pas encore de date de sortie spécifique: il sera début 2021. Aux Game Awards 2020 a bande-annonce de la carte, anticipant certaines des tâches que l’équipage devra accomplir entre les couloirs colorés du véhicule.

Bien que Among Us soit sorti en 2018, il a été nominé pour plusieurs prix lors du gala présenté par Geoff Keighley. Il a été nominé pour le meilleur jeu multijoueur et le meilleur jeu mobile, et il a remporté les deux prix ci-dessus des titres tels que Genshin Impact, Call of Duty: Mobile, Animal Crossing: New Horizons et Valorant, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le jeu le plus populaire de tous les temps en termes de joueurs mensuels

La nouvelle carte était temporairement disponible sur Nintendo Switch à cause d’une erreur. Le jeu, disponible sur les appareils PC (Steam), iPhone, iPad et Android depuis 2018, fera ses débuts sur la console hybride de Nintendo le 15 décembre. Quelques jours plus tard, Microsoft a annoncé la sortie du jeu en 2021 pour Xbox One et Xbox Series X / S. Parmi nous, novembre dernier est devenu le jeu le plus populaire de l’histoire en termes de joueurs mensuels: ce mois-là, il a dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs.

Dans ce titre entre 4 et 10 joueurs doivent effectuer les tâches d’entretien d’un navire, bien que parmi l’équipage un ou plusieurs des imposteurs qui doivent traquer le reste des joueurs; Lorsqu’un membre d’équipage trouve un cadavre, il peut convoquer une réunion d’urgence, au cours de laquelle les joueurs doivent sortir leur dialogue et compétences convaincantes donner un coup de pied au bon joueur (ou au mauvais, s’il est l’imposteur).