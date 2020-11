Sony Playstation 5 :

Parmi nous est devenu l’un des jeux indépendants les plus populaires de ce 2020, éblouissant les joueurs espagnols et les joueurs du monde entier, avec plus de 100 millions de téléchargements sur téléphones mobiles. Le studio de développement Innersloth a lancé une mise à jour qui résout divers problèmes et erreurs d’équilibrage avant l’arrivée de la prochaine carte. De plus, le patch propose également différents avantages pour les imposteurs que nous vous disons ensuite.

Parmi nous: votre nouvelle mise à jour

Le nouveau patch de Parmi nous est en charge de corriger différents bugs et exploits: par exemple, tu ne peux plus traverser les murs pour manipuler les panneaux Polus. Innersloth a également ajouté deux changements à l’équilibre du jeu afin d’aider les imposteurs et de leur offrir quelques avantages: les flèches de tâche ne s’afficheront plus lorsque les communications sont sabotées Le voyant de communication rouge ne répond plus immédiatement à la bonne position.

Tous ces changements semblent venir comme prélude au lancement de la nouvelle carte du jeu: ce nouveau scénario nous vous rappelons qu’il sera présenté aux Game Awards, un événement qui se tiendra le prochain 10 décembre avec une diffusion en direct des studios de Los Angeles, Londres et Tokyo. De plus, les créateurs travaillent actuellement sur mettre en place des comptes utilisateurs et ajouter autant de langues que possiblecomme le français, l’allemand, le russe, le japonais ou le coréen.

L’équipe prévoit également ajouter plus d’options d’accessibilité pour les daltoniens: en ce sens, ils ont récemment ajouté nouveaux symboles pour la tâche de fixation des câbles, pour faciliter ce mini-jeu pour tous les joueurs. De plus, plus tôt ce mois-ci, j’ai reçu la possibilité de voter de manière anonyme, ainsi que des mesures anti-triche pour garantir l’expérience du joueur.

Plus tard cet été, Among Us a surpassé Fall Guys: Ultimate Knockout en tant que jeu le plus regardé sur Twitch et le jeu le plus vendu sur Steam. Si vous venez de commencer votre aventure à bord de ce titre, nous vous invitons à consulter notre guide complet pour connaître tous les trucs et astuces nous avons pour vous. Le jeu est disponible sur PC et appareils mobiles.