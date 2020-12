Sony Playstation 5 :

Fortnite: Battle Royale a déjà reçu votre patch 15.10 pour la Saison 5 du chapitre 2. Ce patch qui arrive juste avant la saison de Noël Il est livré avec de nouvelles fonctionnalités, telles que l’ajout du mode performance pour les joueurs PC que nous avons évoqué ce matin. En plus, bien sûr, il y a un autre série de changements que nous résumons ci-dessous.

Fortnite 15.10: nouveaux objets et MTL

Entre plusieurs des nouveautés jouables inclus dans ce correctif Epic a partagé les informations suivantes avec les créateurs de contenu:

Opération de refroidissement: Rejoignez Cryomaniac pour de nouvelles missions, des objets d’île sympas et les nouveaux favoris des joueurs à ne pas manquer. Terminez toutes les missions de l’opération Cooldown pour réclamer des tonnes de produits cosmétiques pour la neige gratuits, dont deux tenues exclusives!Nouveau MTL – L’espace intérieur: nouveaux jeux développés par de grands créateurs de la communauté. L’équipe d’espions doit traquer l’équipe d’agents, qui tentent d’atteindre les objectifs.Nouveaux articles: Mancake a perdu sa cache d’armes dans toute l’île. Le nouveau fusil à répétition Cowboy combine un style de tir rapide avec une excellente précision. Blaze a également une arme exotique à vendre, le fougueux fusil de sniper Dragon’s Breath. Un nouveau personnage avec des armes qui vous donneront la chair de poule devrait arriver cette semaine.Activez et désactivez les préréglages: si elles sont désactivées, les nouvelles constructions apparaîtront toujours dans leur état par défaut sans modification lors de la construction.

Mode 120 FPS dans la nouvelle génération

Avec la sortie de la version 15.10 de Fortnite, a ajouté la prise en charge de 120 FPS dans Battle Royale et les modes Creative dans les deux PlayStation 5 comme sur Xbox Series X | S. Bien sûr, gardez à l’esprit que les joueurs doivent avoir un affichage compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour activer le mode 120 FPS.

Pour jouer à Battle Royale ou en mode Creative à 120 FPS sur ces nouvelles plates-formes, vous devez aller aux paramètres vidéo Fortnite et activer “Mode 120 FPS”Afin d’atteindre 120 FPS avec une qualité constante, il a été abaissé la résolution maximale sur Xbox Series X et PS5 de 4K à 1440p dans ce mode. Les paramètres d’ombre, les distances de post-traitement et de retransmission ont été légèrement réduits, mais les nuages ​​volumétriques, l’éclairage de contour et les shaders de haute qualité sont toujours activés.

Joueurs Fortnite dans Xbox Series S peut activer le “Mode 120 FPS” avec une résolution de 1080p. A été augmenté la résolution maximale de 1080p à 1200p dans tous les modes de jeu lorsque le mode 120 FPS est désactivé. En mode Xbox Series S 120 FPS, la résolution des ombres et d’autres paramètres sont abaissés et les nuages ​​volumétriques sont désactivés.

Avec la v15.10, nous avons ajouté la prise en charge de 120 FPS dans BR et Creative pour les consoles de nouvelle génération! Pour plus d’informations sur le mode 120 FPS, vous pouvez déjà le trouver sur notre blog: https: //t.co/UK29by1Mpo— Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 15 décembre 2020

Nouvelle carte enneigée à Fortnite

Ce patch Fortnite 15.10 a été l’excuse parfaite pour Epic pour ajouter à la carte un détail auquel de nombreux joueurs s’attendent à cette période de l’année. Maintenant, il y a des zones avec de la neige, comme beaucoup se souviendront que cela s’est déjà produit à l’époque dans la carte précédente de Battle Island du chapitre 1. Voici à quoi ressemble la carte enneigée en ce moment:

Correctifs et correctifs du patch 15.10

Cette mise à jour apporte modifications et correctifs généraux pour le jeu, comme toujours, nous pouvons les extraire de Trello d’Epic et ils sont les suivants:

Modifications générales

L’accélération de la caméra se comportait mal lors de la lecture du clavier et de la souris sur Xbox Series X | S. Correction des noms de boutons multi-actions n’apparaissant pas dans les paramètres de contrôle personnalisés.

Modifications du mode Battle Royale

Certaines missions apparaissaient incorrectement comme nouvelles lors de l’entrée dans le jeu, cela a été corrigé. Les informations de M. Bidon ont montré trois zones d’apparition possibles, ce qui est une erreur puisqu’il n’en a que deux en réalité et a été corrigé. Les marqueurs d’amis dans la section Pêche des collections ont été corrigés. Sur PC, le sac à dos Widow’s Light était invisible lors de l’utilisation de graphiques bas, maintenant cela ne se produit plus. modes compétitif et Arena.

Changements dans le Fortnite Club

Correction d’un bug qui empêchait la finalisation de l’achat du Fortnite Club sur PS4 et PS5. Le bouton Fortnite Club n’apparaissait pas sur l’onglet Battle Pass sur PS4 et PS5 après l’adhésion et ce bug a été corrigé. Erreur qui, lors de la tentative d’annulation de l’abonnement au Fortnite Club sur une plate-forme différente dans laquelle nous nous sommes inscrits, ne nous a pas permis de le faire et a été corrigée. Une erreur a fait que la durée restante de l’abonnement actif au Fortnite Club ne s’affiche pas correctement et a corrigé.

Modifications apportées au mode Save the World

Certains Cascarones étaient capables d’endommager des éléments de mission à travers des structures, maintenant corrigées.

Changements pour les versions mobiles

Sur Android, une erreur a empêché les joueurs d’ouvrir des cadeaux en attente d’amis, cela ne se produit plus. Deux messages “Achetez le Battle Pass” apparaissent par erreur sur l’écran du Battle Pass.

Tous les cosmétiques et peaux du patch 15.10

Naturellement cette version 15.10 de Fortnite nous apporte également un beaucoup de nouveaux cosmétiques et peaux que les dataminers ont déjà été en charge de collecter, nous vous montrons ici:

Tous les nouveaux skins en jeu! pic.twitter.com/vwfSbFrAdE— HYPEX (@HYPEX) 15 décembre 2020

Tous les skins ajoutés pour la conception de la boutique dans la version 15.10 pic.twitter.com/L95kQ4vbh8— iFireMonkey (@iFireMonkey) 15 décembre 2020

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.