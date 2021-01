Sony Playstation 5 :

Fortnite: Battle Royale a déjà reçu sa première mise à jour majeure pour 2021. À partir d’aujourd’hui 13 janvier est déjà disponible sur patch 15.20 pour la Saison 5 du chapitre 2. Cette version apporte nouveaux objets, armes et skins Au jeu. La mise à jour pèse environ 3 Go sur les consoles PlayStation et Xbox et 1 Go sur Switch. Nous résumons ci-dessous les détails le plus pertinent.

Fortnite 15.20: actualités jouables et nouvelles armes

Entre plusieurs des nouveautés jouables inclus dans ce correctif Epic a partagé les informations suivantes avec les créateurs de contenu:

Fusil de chasse à levier: Un tir précis suffit pour abattre l’ennemi le plus puissant (disponible sous forme de bouton lâché par les ennemis).Nouvelle arme exotique – Jump Rock Doubles: Élevez vos adversaires avec cette nouvelle arme exotique. Obtenez des barres et faites-le détruire l’ennemi dans un double style et ils sauteront. Rendez visite aux personnages clés de l’île et échangez des barres contre ces armes uniques ou essayez de les rassembler toutes en une seule partie.Quelque chose bouge dans la jungle: Il y a quelque chose là-bas! La combinaison secrète du Battle Pass se rapproche, laissant des indices dans la cale sournoise sur qui ils sont et ce qu’ils font.Options de pré-édition – Retour: Lorsque “Désactiver la pré-édition” est activé, toutes les structures créées par le joueur ne peuvent pas être modifiées tant qu’elles n’ont pas été placées dans l’environnement afin que vous obteniez toujours la bonne pièce.

Prêt pour une chasse avec des enjeux pointus et ses vues sur les vampires. Que la nuit vienne! Obtenez la tenue de Victoria Saint dans la boutique d’objets. pic.twitter.com/Opb764vsJs Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 13 janvier 2021

Correctifs et correctifs du patch 15.20

Cette mise à jour apporte modifications et correctifs généraux pour le jeu, comme toujours, nous pouvons les extraire de Trello d’Epic et ils sont les suivants:

Modifications générales

La musique Flip Reset pour le hall a été retirée par inadvertance des casiers des joueurs. Le deltaplane Multi-Point Edge a été déformé dans les airs. Problèmes visuels avec la tenue de Michonne avec les sacs à dos corrigés.

Modifications du mode Battle Royale

La tenue d’Hypernova apparaît comme une tenue différente dans le hall et dans le jeu. Corrigé – Les joueurs redémarrés pouvaient voir une prime terminée. Corrigé – Parfois, le nombre de lingots d’or était affiché comme zéro en raison d’un bug. Plus maintenant.

Modifications apportées au mode Save the World

La progression de la mission n’est pas instantanément mise à jour sur le HUD ou le journal de mission. Corrigé. Mauvaises animations de pics lors de son utilisation qui ont été corrigées.

Changements pour les versions mobiles

Problèmes avec le chat vocal sur Android. Le problème est en cours d’étude: le joueur perd tout mouvement après avoir franchi le point zéro. Le problème fait l’objet d’une enquête.

Tous les cosmétiques et peaux du patch 15.20

Naturellement cette version 15.20 de Fortnite nous apporte également un beaucoup de nouveaux cosmétiques et peaux que les dataminers ont déjà été en charge de collecter, nous vous montrons ici:

v15.20 nouveaux cosmétiques Pas sur la photo: 2 planeurs pic.twitter.com/LPBltIJVm0 Lucas7yoshi – Fortnite Leaks (@ Lucas7yoshi) 13 janvier 2021

Tous les produits cosmétiques mis à jour / ajoutés pour la boutique d’objets. pic.twitter.com/9glLvtHIZO iFireMonkey (@iFireMonkey) 13 janvier 2021

Nouveaux exploits / héritages pic.twitter.com/XDgnG5e4kH iFireMonkey (@iFireMonkey) 13 janvier 2021

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.