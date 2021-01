Sony Playstation 5 :

Fortnite: Battle Royale a encore une semaine une mise à jour, cette fois patch 15.21 pour la Saison 5 du chapitre 2. Après la mise à jour 15.20 la semaine dernière, cette version est beaucoup plus petite, mais il y a aussi des choses intéressantes à revoir, donc dans cette actualité, vous trouverez des nouvelles résumées.

Fortnite 15.21: Predator arrive et autres nouvelles

Entre plusieurs des nouveautés jouables qui inclut ce patch le plus important est bien sûr l’arrivée du Predator et de ses objets spéciaux, qui ont été divulgués.

Ce nouveau boss a déjà eu des défis Jungle Hunter pendant des jours, et il est également livré avec des accessoires Trophée du chasseur, un casque bio en ligne (geste) et des lames Yautja GrimaceDe plus, le Objet mythique “Artefact de camouflage du prédateur”, ce qui nous rend presque invisibles pendant une courte période (si vous nagez ou changez d’arme, l’effet est supprimé).

Ensemble prédateur! pic.twitter.com/nHabWF2xOg HYPEX (@HYPEX) 20 janvier 2021

D’autre part, Epic a rapporté que éliminé les gardes IO du mode Arena. De plus, la Pel Cup aura lieu aujourd’hui, un tournoi dédié à la nouveaux skins de football auquel participent jusqu’à 23 équipes du monde entier. N’hésitez pas à jeter un œil à nos autres actualités liées à savoir plus de détails et connaissez les récompenses, comme un geste très spécial de Pel.

Correctifs et correctifs du patch 15.21

Cette mise à jour apporte quelques modifications et correctifs généraux pour le jeu, comme toujours, nous pouvons les extraire de Trello d’Epic et ils sont les suivants:

Modifications générales

Une erreur nous a empêché de modifier correctement notre bannière ou notre bannière lorsque vous jouez avec une manette. Parfois, les écrans de chargement d’une session de jeu sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S étaient trop longs, maintenant cela ne devrait plus se produire. un retard sur les effets sonores comme l’ouverture des coffres, les points faibles des objets et plus encore. Cela a été corrigé.

Modifications du mode Battle Royale

Sur PlayStation et Xbox, l’onglet Compétitions du menu provoquait un bogue et le jeu se bloquait. Pas maintenant, le gameplay de passer sous le sable au centre de l’île a été réactivé.

Modifications apportées au mode Save the World

Une erreur provoquait que lors de l’élimination des Takers, l’une des missions souffrait d’un bug qui empêchait de continuer. Maintenant, il a été corrigé.

Modifications pour le mode créatif

Les options d’inventaire “Préfabriqué” et “Périphériques” ont été modifiées. Une erreur a été marquée comme étant en cours de travail pour les panneaux utilisés pour activer ou masquer le texte, car ils ne fonctionnent pas correctement.

Tous les cosmétiques et peaux du patch 15.21

Naturellement cette version 15.21 de Fortnite nous apporte également un poignée de nouveaux cosmétiques et peaux que les dataminers ont déjà été en charge de collecter, nous vous montrons ici:

v15.21 nouveaux cosmétiques pas sur la photo est la pioche de prédateur. pic.twitter.com/vcCSuDQVcw Lucas7yoshi – Fortnite Leaks (@ Lucas7yoshi) 20 janvier 2021

Tous les nouveaux skins de football en jeu! (HD: https://t.co/rOh0qwLDlE) pic.twitter.com/xbYMOvIiOm HYPEX (@HYPEX) 19 janvier 2021

Souviens-toi que tu peux visitez notre guide complet connaître le meilleurs trucs et astuces et surmontez tous les défis de la saison avec facilité. Fortnite est un Battle Royale gratuit pour PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils Android et iOS, vous pouvez lire notre critique.