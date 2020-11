Sony Playstation 5 :

Paul Bettany a partagé une partie de son expérience de tournage de Scarlet Witch and Vision et son opinion sur l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

La phase 4 de l’UCM a été sanctionnée pour débuter en mai dernier avec Black Widow, qui serait suivie de la série de Disney Plus de Falcon et le soldat de l’hiver. Cependant, le pandémie de Coronavirus (COVID-19) a obligé Marvel Studios à modifier ses plans à plusieurs reprises tout au long de l’année. Enfin, aucune production Marvel n’apparaîtra sur les écrans cette année, à l’exception de Marvel 616.

Ce ne sera pas avant 15 janvier lorsque Scarlet Witch and Vision a fait ses débuts dans le catalogue Disney Plus, en supposant un début de phase inhabituel pour le Univers cinématographique Marvel.Collider a bavardé avec Paul Bettany, et a dit des choses intéressantes.

L’essentiel, et ne pas tourner autour du pot, c’est que l’acteur qui joue Vision estime que l’avenir du MCU sera très différent après la diffusion de la série Disney Plus, mais que “sans aucun doute nous le sentirons dans le cadre de l’UCM “.

Il est important de noter que Sorcière écarlate et vision se connectera directement avec Doctor Strange dans le multivers de la folie, on s’attend donc à ce qu’entre les deux productions, ils établissent définitivement le concept du multivers dans l’UCM. En revanche, Paul Bettany admet qu’il n’a pas remarqué beaucoup de différence entre le tournage de la série ou le tournage d’un film, au-delà de «créer six à huit heures de contenu avec le même budget avec lequel un film de deux heures et demie est réalisé. “.

Avez-vous hâte que Scarlet Witch and Vision arrive à Disney Plus? Qu’attendez-vous de la première production du Phase 4 de l’univers cinématographique Marvel?