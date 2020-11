Sony Playstation 5 :

Les gens peuvent voler travailler sur un jeu de budget élevé édité par Square Enix dont la première est prévue pour 2024, il est donc vraisemblablement destiné aux plates-formes de jeux PC, PlayStation 5, Xbox Series X / S et cloud. Les informations proviennent du site Web de l’étude lui-même (identifié par AllGamesDelta), où aucun détail supplémentaire n’est donné.

“Le troisième jeu People Can Fly en préparation est notre nouveau projet passionnant avec Square Enix, dont les détails n’ont pas encore été divulgués“dit l’étude basée sur Warsaw, Pologne. On ne sait pas si ce titre est développé par l’équipe principale, par les trois filiales dont elle Rzeszw (Pologne), New York et Newcastle, ou par des start-ups situées dans Montréal et Łdź, également dans le pays européen.

Ils travaillent chez Outriders et un autre AAA pour Take-Two

Le prochain jeu de People Can Fly est Outriders, également publié par Square Enix et devrait sortir 2 février 2021 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et Google Stadia (sur cette plate-forme plus tard). Il s’agit d’un RPG d’action qui embrasse la formule de tireur de butin, mais il n’est pas traité comme un jeu en tant que service: il aura un début et une fin.

Le deuxième AAA, annoncé en juillet de cette année, est un aventure d’action pour PC, PS5, Xbox Series X / S et plates-formes de jeux en nuage à éditer par Take-Two Interactive et qu’il est développé principalement par l’étude de New York. À ce moment-là, ils ont annoncé que l’entreprise comptait plus de 250 employés parmi toutes ses filiales.

People Can Fly est responsable de Painkiller, le Bulletstorm qui les a fait se démarquer en tant que studio et du spin-off Gears of War: Judgment. Ils se définissent comme l’une des principales études dans l’utilisation du moteur graphique Moteur irréel en Europe.