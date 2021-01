Sony Playstation 5 :

Un total de 16 jeux vidéo avoir dépassé la note moyenne de 90 dans l’agrégateur de notes Métacritique en 2020, comme l’a révélé le portail dans une publication sur les meilleurs jeux de l’année écoulée; en 2019, neuf titres ont dépassé ce chiffre. Le titre avec la note moyenne la plus élevée est Persona 5 Royal, qui avec un 95 C’est le jeu le mieux noté depuis 2018 (Red Dead Redemption 2 avait une moyenne de 97).

La version étendue du RPG japonais exclusif PlayStation 4 n’est pas la seule console Sony de la liste, car The Last of Us Part II lui succède avec un 93; Le titre de Naughty Dog pour la console de Sony a remporté le GOTY (Jeu de l’année) aux Game Awards.

Le troisième jeu avec le meilleur score moyen donné par les médias est Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (une autre réédition d’un JRPG) dans sa version pour PlayStation 4, également avec un 93. Le top 5 est terminé, Sur la même note, Hades pour Nintendo Switch et Half-Life: Alyx, ce dernier vainqueur de Vandal’s Jeu de l’année 2020.

Jeux qui ont dépassé 90 sur Metacritic en 2020

Les autres titres qui ont dépassé le score moyen de 90 dans les médias spécialisés (doivent avoir un minimum de 7 critiques professionnelles pour être pris en compte) sont la version Switch d’Ori and the Will of the Wisps avec un 93 et Demon’s Souls Remake pour PS5 avec un 92; Microsoft Flight Simulator, Crusader Kings III, Spelunky 2 (PC), Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Xbox One) et F1 2020 (Xbox One) avec un 91; et Animal Crossing: New Horizons, Ori and the Will of the Wisps (Xbox One) et Yakuza 0 (Xbox One) avec un 90.

Concernant les jeux mieux noté par plateforme, Persona 5 Royal est le meilleur titre PS4 de 2020, Demon’s Souls pour PS5, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition sur Xbox One, Tetris Effect: Connecté sur Xbox Series X / S, Hades sur Nintendo Switch et Half-Life: Alyx sur PC.