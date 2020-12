Sony Playstation 5 :

Il a fui vendredi de la semaine dernière, mais maintenant Atlus le confirme avec un remorque de lancement et des détails sur les différentes éditions qui seront disponibles: Persona 5 Strikers arrivera le 23 février de 2021 à l’Espagne et au reste des pays du monde à Nintendo Switch, PlayStation 4 et une version PC qui ne sont pas publiés à la sortie japonaise de cette année.

La édition standard dès le lancement sera disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC (en compatible uniquement en format numérique via Steam); inclure, en plus du jeu, le bande-son numérique avec plus de 40 chansons, un livre d’art et une vidéo des coulisses sur le développement et d’autres détails de production. Dans Vapeur il y aura aussi un Édition Digitale Deluxe ce qu’il faut inclure dans le package “Persona Legacy BGM & All-Out Attack”, qui déverrouille le jeu le 19 février et ajoute des objets cosmétiques.

Une édition exclusive Steelbook pour les États-Unis

Les éditions suivantes sont, pour l’instant, exclusif à l’Amérique du Nord. La chaîne de magasins BestBuy propose un Edition avec boîte en métal uniquement pour la version Nintendo Switch et sous réservation préalable. De plus, les joueurs américains qui précommanderont le jeu via la chaîne de magasins GameStop recevront un broche joker. Il reste à voir si un magasin espagnol apporte ces articles dans notre pays.

Persona 5 Strikers est une suite de Persona 5 Royal sorti le Japon le 20 février pour PS4 et Switch. C’est un RPG d’action développé par Omega Force, Le studio interne de Koei Tecmo spécialisé dans le musou de la saga Dynasty Warriors. Le combat suit les canons du genre, mais le développement de l’aventure est celui d’un RPG.

Dans nos impressions avec la démo De Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (comme le titre était appelé dans le pays du soleil levant), nous avons dit: jouable, malgré la torsion qui a été donnée au système de combat “.