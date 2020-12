Sony Playstation 5 :

Personne 5: Les grévistes atteignent les pays de l’Ouest, dont l’Espagne, le prochain 23 février 2021 pour PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. La sortie occidentale du musou avec des touches RPG d’Atlus et Omega Force est ajoutée une version pour ordinateurs qui n’ont pas été publiés au Japon. La date de sortie est passée par un bande annonce qui a été publié sur la chaîne YouTube Atlus ce matin, mais le l’entreprise l’a éliminé dès qu’il a commencé à se répandre. Il ne peut être exclu qu’il y ait, par conséquent, un changement de date, ou que le retrait de la vidéo soit dû à un retard dans l’annonce pour l’englober avec d’autres nouvelles concernant la saga.

La bande-annonce est tirée maintenant mais je peux vous assurer qu’elle est réelle https://t.co/uMOhqQBgcH Wario64 (@ Wario64) 4 décembre 2020

Le titre a été publié au Japon le 21 février de cette année sous le nom de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers; On s’attendait déjà à ce qu’en Europe et sur le reste des marchés hors du Japon, il change de nom par une précédente immatriculation de SEGA, l’éditeur du titre, en décembre 2019. Malgré la poursuite des événements racontés dans Persona 5 et Persona 5: Royal , le style de jeu change considérablement, passant de JRPG avec combat au tour par tour dans un RPG d’action avec des batailles massives en temps réel marque de la maison Omega Force, les créateurs de Dynasty Warriors et du récent The Legend of Zelda: Age of Cataclysm.

Quand plus tôt cette année, ils ont publié un démonstration au Japon Nous avons pu le trouver auprès de Vandal; notre collègue Carlos Leiva a dit du titre: “[…] se sent à tout moment comme un suite à part entière de cette magnifique aventure, et pas seulement dans l’intrigue, mais aussi dans le jouable, malgré la torsion qui a été donnée au système de combat. “

Persona 5 Royal sort cette année et P5 est disponible dans la collection PS Plus

Si vous n’avez pas encore donné une chance à l’excellent Persona 5, la version étendue de Persona 5: Royal, sortie cette année exclusivement pour PS4, a plus d’ajustements de contenu, d’équilibre et de mise en page, et surtout, de texte espagnol. De plus, l’original Persona 5 (avec des textes en anglais) est disponible sur La collection PS Plus pour les abonnés de ce service qui ont PS5.