La phasmophobie est un titre qui en soi met les cheveux debout sur les joueurs, car est venu sur PC en phase d’accès anticipé de Steam en octobre dernier 2020. Disponible en Espagne et dans le monde, le titre vient d’accueillir une mise à jour qui élève le niveau de peur de cette proposition. Le studio de développement Jeux cinétiques a annoncé que parmi les fonctionnalités de ce nouveau patch figure le fait que les fantômes pourront désormais entendre les joueurs tout en les chassant.

Phasmophobie: les fantômes aiguisent l’oreille

Le studio de développement Jeux cinétiques a fait écho à l’arrivée de ce patch sur son compte Twitter lundi dernier, faisant allusion à un “nouvel ajout”. Cette nouvelle fonctionnalité à laquelle vous faites référence est que le fantôme peut maintenant entendre la voix des joueurs pendant qu’ils chassent; cela permettra trouver les endroits où les joueurs ont parlé pour rendre la poursuite beaucoup plus intéressante.

Cette nouvelle fonctionnalité a été ajoutée au jeu grâce aux commentaires des joueurs eux-mêmes, comme indiqué par l’étude. “La mise à jour vocale est basée sur le volume de votre microphone”Kinetic a déclaré dans un autre tweet. “Alors tu devras chuchoter pendant une chasse”. Sinon, le fantôme pourrait détecter votre voix et se rendre à cet endroit pour vous tuer.

La mise à jour vocale est basée sur la puissance de votre micro. Vous pourrez donc chuchoter pendant une chasse. – Phasmophobie (@KineticGame) 11 janvier 2021

Phasmophobia était l’un des jeux indépendants les plus populaires de 2020, réussissant à vendre plus que Cyberpunk 2077 et Baldur’s Gate 3 sur Steam. En raison de cet accueil chaleureux de la communauté, les plans d’accès anticipé du titre ont été étendus, avec son créateur. Dknighter promettant des mises à jour beaucoup plus importantes. “En raison de la popularité du jeu, les attentes de tout le monde ont augmenté, alors Je vais devoir reconsidérer mes projets pour l’avenir du jeu“, indiqué à l’époque.

La mécanique du jeu, en revanche, est la suivante: une équipe de joueurs doit entrer dans une maison hantée, une école ou une prison. Dans ces différents scénarios, ils devront utiliser un ensemble arsenal d’objets de parapsychologie pour déterminer à quel type de fantôme ils ont affaire. Le titre aussi capte la voix des joueurs, qui peut poser au fantôme une série de questions pour déterminer de qui il s’agit.

Le fantôme pourra vous entendre et se rendre à l’endroit où vous êtes

Les fantômes, dans un premier temps, prennent le temps de se faire remarquer dans le jeu. Cependant, ce ne sera pas long traquer les enquêteurs pour tenter de les achever. Cette modification des microphones, implémentée sur le serveur beta, fera le fantôme peut entendre les enquêteurs s’ils parlent fort… et allez donc droit vers eux. Pour qu’aucun spectre ne puisse vous résister, nous vous invitons à consulter notre guide complet trucs et astuces.