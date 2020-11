Sony Playstation 5 :

Phil Spencer, chef de la marque Xbox et vice-président exécutif de la division jeux vidéo de Microsoft, a loué dans une interview avec The Verge il DualSense, la commande de Playstation 5. Le manager souligne que les innovations, que ce soit dans le matériel ou dans le business model d’une entreprise, inspirent d’autres marques et font évoluer l’industrie.

En fait, cela laisse entendre qu’ils “apprendre” de ce que Sony a fait avec son pad, mais cela reflète qu’ils n’ont pas beaucoup innové avec le contrôleur Xbox Series X / S (par rapport à la Xbox One, il intègre des améliorations en termes d’ergonomie, de latence et de fiabilité de certains boutons) car la La manette Xbox est devenue un standard utilisé au-delà des jeux vidéo.

«J’applaudis ce qu’ils ont fait avec la télécommande DualSense», dit-il dans l’interview avec le média technologique. “Je pense que pour nous tous dans l’industrie, nous devons apprendre les uns des autres et de l’innovation nous poussons, que ce soit un modèle commercial de distribution comme Game Pass, la technologie d’un contrôleur, ou le Wii il y a longtemps, qui avait clairement un impact sur nous quand nous avons fait le Kinect et Sony a fait le mouvement. “

“Nous allons étudier ce que fait toute autre entreprise et en tirer des leçons”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le manette Xbox renouvelée ne pariant pas sur des changements plus raides, Spencer dit que son contrôleur a “devenir un standard, même en dehors de la scène du jeu vidéo”. Il dit qu’il continue à se sentir «bizarre» quand il voit «quelqu’un contrôler un robot et utiliser une manette Xbox quelque part dans un environnement professionnel».

Même ainsi, il assure qu’ils ont fait des changements de poids avec des commandes alternatives telles que la manette Xbox Elite. “Il y a quelque chose dans l’attente commune que les gens ont de notre commandement et c’est l’omniprésence qu’ils ont là-bas.” Il dit que le la standardisation des commandes ne les empêche pas d’innover même s’ils doivent “réfléchir à tous les cas d’utilisation […]”.

Il ajoute: «Nous ne pouvons pas retourner le contrôleur car il y a beaucoup d’attentes sur la façon dont il devrait fonctionner maintenant. innover sur cette base, et nous étudierons ce que fait toute autre entreprise et apprenez-en, et voyez s’il y a quelque chose que nous voulons appliquer à ce que nous faisons. “

Le nouveau contrôleur Xbox a été lancé en Espagne en dernier 10 novembre accompagnée des nouvelles consoles Microsoft, Xbox Series X et Xbox Series S. Le pad est compatible avec les différents modèles Xbox One, avec les PC et avec les appareils mobiles avec Bluetooth.