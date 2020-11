Sony Playstation 5 :

Pour Phil Spencer, responsable de la marque Xbox, l’une des pires choses dans l’industrie du jeu vidéo est ce qu’il appelle “tribalisme”: la fidélité à la marque toxique et la conviction que pour qu’une entreprise réussisse, une autre doit échouer. Dans une interview avec The Verge, il assure que c’est la seule chose qui pourrait le faire quitter une industrie où, dit-il, plus grand concurrent Ce ne sont pas d’autres marques, telles que Sony et Nintendo, mais le désintéressement.

«Nous sommes dans le secteur du divertissement. le plus grand concurrent que nous ayons est le désintérêt sur les produits, services et jeux que nous fabriquons », dit-il lors d’une conversation avec les médias susmentionnés. Le manager estime que la confrontation entre les fidèles de telle ou telle marque ne pas aider l’industrie du jeu vidéo sur le long terme.

“Quand une équipe jeter quelque chose sur le marché pour que … le monde le déchire sur Internet, c’est juste courageux de la part de l’équipe “, se dit-il.” Je ne voterai jamais pour ça aucune équipe créative ou équipe produit ne le fait mal parce que j’ai un produit compétitif. »Il ne pense pas que« cela nous aidera à long terme dans l’industrie ».

Les autres marques ne doivent pas échouer pour que les autres réussissent, selon Spencer

Ainsi, Spencer rejette l’idée que Microsoft ou d’autres marques de l’industrie “doivent voir les autres échouer” pour réussir. “Ce tribalisme dans l’industrie, s’il y avait quelque chose qu’ils pourraient jamais me faire sortir de l’industrie, c’est vraiment ça.” Cela garantit qu’il existe un «noyau» (d’utilisateurs) qui “il déteste juste l’autre consommateur de produits”. “C’est tellement répugnant pour moi … Pour moi, c’est l’une des pires choses de notre industrie.”

Le patron de Xbox défend que son entreprise a évité d’établir une concurrence agressive avec d’autres marques avec initiatives telles que crossplay ou crossplay: la défense que les joueurs de titre en ligne devraient pouvoir jouer ensemble quelle que soit la console ou l’appareil à partir duquel chacun le fait. Dans une interview précédente, Spencer a reflété que les concurrents de votre marque sont Google et Amazon.

Microsoft a lancé ses consoles de nouvelle génération le 10 novembre Xbox série x Oui Xbox Series S, en Espagne et dans le reste du monde, au prix de 499 et 299 respectivement.