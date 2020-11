Sony Playstation 5 :

Les nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series X | S, ont eu un bon lancement; La plate-forme de Microsoft a connu le meilleur lancement d’une Xbox et la PS5 a battu les records de la PlayStation précédente – surpassant ceux de la PS4 et il s’agit donc du plus grand lancement d’une console de l’histoire. Malheureusement sa disponibilité est assez faible et obtenir une de ces consoles est assez difficile, et la situation ne devrait pas s’améliorer avant quelques mois, sauf pour de nouvelles réserves sporadiques.

Pour Phil Spencer, patron de la Xbox, cela a au moins un élément positif, et c’est que le retard dans Halo Infinite rendra le jeu meilleur qu’il ne l’aurait été cette année, et d’ici là, les fans pourront acheter une Xbox Series X | S comme d’habitude -Cependant, il sera également publié sur PC et Xbox One. “En fin de compte, je pense que nous aurons un meilleur Halo au bon moment où les gens pourront avoir une console”, a déclaré Spencer à The Verge. «Je suis content de ça. Je pense que le jeu sera meilleur au moment où nous le lancerons. Je suis extrêmement enthousiasmé par le catalogue, pas seulement de Xbox Game Studios, mais nous avons évidemment annoncé notre intention d’acquérir ZeniMax, Starfield et les excellents jeux sur lesquels Todd Howard et le reste de l’équipe travaillent, auxquels les gens vont jouer sur leur Xbox. . Je me sens bien, vraiment bien, comme jamais auparavant avec notre plan de route. Mais oui, ça aurait été génial d’avoir Halo au lancement“.

Nouvelles du jeu à venir

Halo Infinite ne sera pas présent aux Game Awards mais dans les semaines à venir, nous en apprendrons plus sur le jeu et son évolution depuis les dernières manifestations de l’été. «À l’heure actuelle, nous sommes toujours plongés dans l’énorme cascade d’implications et de ramifications dues au changement de version et l’équipe se concentre sur presque toutes les facettes du jeu», a déclaré 343 Industries.