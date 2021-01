Sony Playstation 5 :

Xbox Series X / S, les consoles nouvelle génération de Microsoft, a fait irruption sur les marchés espagnol et international le 10 novembre. Cependant, il ne leur fallut pas longtemps pour finir inévitablement épuisés. La forte demande de consoles a empêché les magasins et les établissements de recevoir plus de transferts de fonds de ces plateformes à temps. Phil Spencer, chef de la serre, assure que de Xbox font de leur mieux pour produire davantage de ces appareils. En fait, il assure avoir contacté AMD, ce qui rend à la fois le processeur et le GPU des consoles Xbox Series X et Series S, à demander si vous pouvez augmenter la fabrication.

Phil Spencer et le manque de stock Xbox Series X / S

Comme cela s’est produit avec PlayStation 5, Microsoft a dû faire face à des problèmes pour répondre à la forte demande de Xbox Series X / S. Depuis novembre, les deux plates-formes se sont vendues généreusement dans les magasins, la société de Redmond espérant que ces problèmes d’approvisionnement persistent jusqu’au printemps. Lors d’un entretien avec Larry ‘Major Nelson’ Hryb, Directeur de la programmation de Xbox Live, Spencer a fait écho au problème comme suit:

“Certaines personnes me demandent: «Pourquoi n’avez-vous pas fait plus? Pourquoi n’avez-vous pas commencé plus tôt? Pourquoi ne les ai-je pas envoyés plus tôt? Toutes ces choses “, a souligné Spencer.” Cela se résume vraiment à la physique et à l’ingénierie. Nous ne retenons pas les consoles: nous les fabriquons aussi vite que possible. Nous avons toutes les chaînes de montage opérationnelles. “

“Nous les fabriquons aussi vite que possible”

À cet égard, Spencer a ajouté: “J’étais au téléphone la semaine dernière avec Lisa Su d’AMD [preguntando], «comment pouvons-nous faire plus? Alors est quelque chose sur lequel nous travaillons constammentCependant, Microsoft et Sony ne sont pas les seules entreprises à faire face à ce problème: en fait, AMD et NVIDIA ont également connu ce manque de stock dans les magasins par rapport à leurs cartes graphiques. En fait, de NVIDIA, ils soutiennent que la pénurie des GeForce RTX 3080 et 3090 se poursuivra tout au long de cette année.

“Il y a beaucoup d’intérêt pour les jeux vidéo en ce moment et les ventes de consoles ne sont qu’un signe de cela, les ventes de jeux en sont un signe et le matériel est en pénurie », a déclaré Spencer.« Mais nous travaillons aussi dur que possible. Les équipes sont incroyablement dévouées et J’apprécie la patience des gens alors que nous travaillons pour construire plus“.