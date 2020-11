Sony Playstation 5 :

Pimax est une marque d’appareils de réalité virtuelle qui se fait progressivement un nom sur le marché en Espagne et dans le reste du monde, comptant sur de plus en plus de modèles de casques et d’accessoires pour cette façon de jouer de plus en plus populaire grâce à toutes les alternatives et les jeux vidéo qui sont sortis ces dernières années avec la réalité virtuelle à l’honneur.

Sans aller plus loin aujourd’hui cette marque a mis en vente son Casque Pimax Vision 5K Super, un casque avec un Résolution 5K 2560 x 1440 pixels par œil, soit 5120 x 1440 pixels avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 180 Hz qui peut être modifié en plusieurs sections de 90, 120, 144, 160 et 180 Hz selon nos besoins ou notre ordinateur.

Ces casques nous offrent un FOV de 200 ainsi qu’un temps de réponse de aussi peu que 10 millisecondes Pour ceux qui peuvent nous proposer des jeux et des expériences en réalité virtuelle fluide et avec une grande qualité d’image (à condition que nous ayons un ordinateur qui accompagne ce casque, bien sûr).

Un design avec le confort à l’esprit

Pimax Vision 5K Super a un design pensé pour le confort, avec un coussinet facial, un écran facial et une forme idéale pour bien s’adapter à notre visage afin que nous puissions porter le casque pendant longtemps et sans avoir de fuites de lumière qui gâcher notre expérience avec eux.

De plus, concernant les exigences recommandées pour l’utilisation de ce casque, Pimax nous recommande Windows 10, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ou supérieure, un processeur Intel i5-9400 et au moins 8 Go de RAM.

Si vous êtes intéressé par ce casque de réalité virtuelle, vous pouvez l’acheter via ce lien au prix de 699 euros Et si vous voulez un pack avec deux stations Steam VR et deux manettes au prix de 1138 euros.