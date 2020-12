Sony Playstation 5 :

Pénins, des sceaux, plus d’une centaine d’objets et des cours pédagogiques pour les visiteurs. Ce sont quelques-unes des nouvelles qui arriveront sur 8 décembre au jeu de gestion de zoo Planet Zoo, Frontier Developments (Planet Coaster, Elite Dangerous) qui reçoit un DLC payant ce jour-là Pack aquatique et une mise à jour gratuite.

Dans le contenu payant supplémentaire, quel coût 9,99 , sont présenté cinq animaux marins: Tortue Diamondback, loutre géante, alligator de Cuvier, phoque gris et pingouin. Bien sûr, ces créatures ne peuvent pas être relâchées et soignées comme ça dans un zoo qui ne leur est pas adapté, elles ont donc été introduites 170 objets basé sur des biomes aquatiques.

Ce sont des éléments qui utilisent des matériaux réfléchissants avec des propriétés visuelles similaires à l’eau, la possibilité de créer des cascades et des fontaines, réglez les bassins aquatiques avec des sculptures d’animaux, introduisez végétation marine et même la construction d’installations et de zones entières avec ce thème.

Le DLC ajoute également un nouveau étape contre le temps pour emmener les joueurs dans l’Oregon, aux États-Unis, où ils devront gérer un zoo autour d’un lit de rivière drainé. Les joueurs peuvent s’attendre à de nombreuses limitations d’espace tout en ayant une verticalité inhabituelle pour organiser les installations à leur goût.

La mise à jour gratuite ajoute des cours didactiques pour les visiteurs

La mise à jour gratuite arrivera le 8 décembre avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’un des plus intéressants est l’option de éduquer les visiteurs avec des discussions sur les animaux, mais de nouvelles plantes et objets sont également introduits. Il y a aussi étape contre le temps supplémentaire, dans ce cas dans Philippines– Les joueurs devront transformer des terrasses de rizières désaffectées en zoo tout en sensibilisant à la conservation de la faune et de la flore.

Planet Zoo est disponible exclusivement pour PC depuis novembre 2019. On ne sait pas s’il y aura une future adaptation pour les consoles, mais Frontier a sorti son autre jeu de gestion à succès sur ces plateformes au début du mois dernier: Planet Coaster: Console Edition.