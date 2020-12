Sony Playstation 5 :

ACER est une marque bien connue de matériel et de périphériques qui, après avoir réussi dans les magasins en Espagne et dans le reste du monde avec ses produits de jeu, veut maintenant plonger plus profondément dans l’écosystème de l’esport et la concurrence avec une communauté active appelée Planet9 que chacun Il est devenu plus prestigieux sur la scène e-sport.

Cette communauté est un croisement entre réseau social et plateforme compétitive où nous pouvons rencontrer d’autres joueurs de nos esports préférés, nous réunir avec eux, créer des équipes et partager une aventure au sommet des sports électroniques.

Planet9 en plus d’un point de rencontre pour rencontrer d’autres joueurs propose également différentes compétitions à commencer par des jeux d’entraînement quotidiens en ligne pour combattre d’autres équipes et travailler avec nos coéquipiers sur des tournois internationaux avec lesquels, petit à petit, nous nous ferons un nom dans le monde de l’esport et même gagnerons de l’argent.

Actuellement, la plate-forme comprend des sections de League of Legends, DOTA 2, CS: GO, Forza, Age of Empires, Valorant, Halo 5, PUBG et un nombre incroyable de jeux autour desquels des communautés et des championnats sont construits.

Recevez la classe des meilleurs, utilisez vos statistiques, progressez

L’un des points les plus intéressants de Planet9 est qu’il a unn service d’autocars de tous les titres disponibles sur la plateforme. De vrais joueurs de haut niveau avec lesquels nous pouvons apprendre les concepts du jeu et indiquer nos erreurs et comment les corriger.

Nous pourrons embaucher les services de ces formateurs avec le soi-disant Star Coin, une monnaie de paiement de la plateforme, et prenez rendez-vous avec eux pour poser des questions, demander des conseils ou analyser nos jeux à la recherche d’erreurs et de moyens de les résoudre. Un point très intéressant des formations est que Planet9 élimine les barrières linguistiques grâce à un système appelé SigridWave, une IA formée pour traduire automatiquement n’importe quelle langue afin que nous puissions communiquer avec des formateurs de n’importe où dans le monde sans aucun problème.

Nous pouvons aussi observer les statistiques du jeu, une fonction qui pour le moment n’est disponible que dans League of Legends, DOTA 2 et PUBG et qui nous permet de voir les performances des joueurs, des champions et même toutes sortes de données avancées pour observer nos performances ou celles d’autres coéquipiers.

Si vous souhaitez entrer dans Planet9 et commencer votre chemin vers le summum de l’esport, vous pouvez accéder à la plateforme en cliquant ici.