PlatinumGames lancé l’année dernière # Platine4, un site Web avec plusieurs projets secrets à annoncer et, bien que le quatrième se soit avéré être une blague que les fans n’aimaient pas trop, il il y a un mystère à dévoiler. Maintenant, cette page a été mise à jour pour informer que l’annonce de ce projet se fera en 2021, qui précise au moins que cette année ne se terminera pas sans que nous sachions ce que sont Hideki Kamiya et Atsushi Inaba.

De nombreux fans ont voulu croire que cette dernière annonce de la campagne # Platinum4 pourrait être liée à Bayonetta 3, le nouvel épisode tant attendu de la saga hacknslash sur laquelle ils travaillent pour Nintendo Switch; l’étude n’a pas fourni d’informations pertinentes depuis son annonce et il s’est pratiquement borné à répéter encore et encore que le développement progresse bien. Certains fans pensent que la cinquième surprise pourrait être l’annonce de sa date de sortie.

Y aura-t-il des nouvelles de Bayonetta 3?

Et est-ce que Kamiya a récemment dit que J’espérais parler de Bayonetta 3 cette année, tant de personnes se sont rapidement associées pour comprendre que bientôt il y aura des nouvelles de ce projet tant attendu. Rien n’est certain dans ce sens, oui, et la prochaine publicité PlatinumGames pourrait être littéralement n’importe quoi.

Les quatre mystérieuses publicités # Platinum4 ont été suffisamment variés pour s’attendre à l’inattendu de ce dernier: le premier était la remasterisation de The Wonderful 101 sur plusieurs plates-formes, le second était l’annonce du projet GG, un projet ambitieux dans lequel Kamiya continue d’explorer les possibilités des super-héros. , et le troisième, quelque chose de plus décaféiné pour les fans, était de révéler qu’ils ont un nouveau studio à Tokyo pour les jeux en tant que service.

La dernière publicité s’est avérée être une blague du poisson d’avril., le poisson d’avril anglo-saxon qui est célébré le 1er avril. À ce moment-là, les fans étaient énervés que PlatinumGames ait joué avec leurs illusions et même Kamiya est sorti pour essayer d’expliquer la blague. Après ce trébuchement, il a été dit qu’il y aurait une surprise supplémentaire, qui est celle qui n’a pas encore été révélée et qui, a priori, sera annoncée tout au long de 2021.