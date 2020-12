Sony Playstation 5 :

À la fin de chaque année, Famitsu et d’autres magazines japonais interrogent les principaux studios japonais sur leurs souhaits et projets pour l’année suivante. PlatinumGames a fait de même avec 2021 et bien que cela ne révèle rien de particulièrement nouveau, ils cherchent rassurer les fans de studio en attendant des nouvelles de Bayonneta 3, le jeu d’action pour Nintendo Switch qui a été révélé en 2017 et dont nous n’avons pas encore vu d’images ou de gameplay, seulement un teaser.

Le producteur et réalisateur Hideki Kamiya a admis que “beaucoup de gens s’inquiètent pour Bayonetta 3”, mais que “de nouveaux systèmes” sont en cours de vérification et le développement se déroule très bien, reconnaissant que ce commentaire est “une copie” des déclarations précédentes, ce qui n’enlève rien à la validité.

On mentionne également Project GG, le troisième jeu du trilogue des super-héros après Viewtiful Joe – qui est sorti sous le label Capcom alors qu’il était encore membre de la société – et The Wonderful 101. “Ça va enfin de l’avant, restez à l’écoute.” Apportez des changements par rapport aux titres précédents: si Viewtiful Joe “s’est davantage appuyé sur l’animation” et The Wonderful 101 “plus sur les jouets et les poupées”, Le projet GG aura un style plus réaliste car “il fournit l’impact que nous voulons pour un héros géantSans surprise, ce jeu s’inspire d’Ultraman et de la transformation en guerriers avec la dimension d’un bâtiment.

Ils ont plus de projets en cours

PlatinumGames n’a rien dit cette fois sur la chute de Babylone, un jeu pour Square Enix pour PS4 et PC – et probablement maintenant aussi PS5 – sur lequel il n’y a pas trop d’informations, et il n’est pas exclu qu’ils aient plus de jeux en cours d’exécution. Cette année, ils ont sorti The Wonderful 101: Remastered by surprise, une remasterisation multi-plateforme de leur titre Wii U qui a été financé sur Kickstarter.