Sony Playstation 5 :

La PS5 s’accompagne d’une excellente campagne marketing, avec une dépense astronomique de PlayStation et Sony pendant les mois d’octobre et novembre.

Playstation 5 Elle est déjà en vente en Espagne, et malgré le faible stock de consoles next-gen en magasin, les avantages s’annoncent plus nombreux qu’avec le lancement de la PS4. Et est-ce que la marque PlayStation seule pratiquement égale tout le reste de l’industrie en dépenses pour publicité pendant les mois d’octobre et novembre.

Il ne fait aucun doute que Sony a su donner un excellent campagne publicitaire sur PS5, votre console de nouvelle génération. L’un des meilleurs exemples est la publicité dans les médias avec des Espagnols célèbres, comme Ibai, El Rubius, Josep Pedrerol ou l’athlète Carolina Marín.

Selon le rapport VentureBeat, Play Station dépensé à peu près le même montant en publicité à celui investi par le reste de l’industrie des jeux vidéo, dans la période entre 16 octobre et 15 novembre. Le motif? Le lancement de la PS5 aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, au Royaume-Uni ou en Espagne.

Mais il y a encore plus, et c’est que PlayStation a 701 millions d’impressions dans les dix publicités télévisées diffusées le mois dernier, qui ont été répétées presque 900 fois.

Chaînes de télévision comme ABC, CBS ou l’environnement sportif ESPN étaient les principales sources d’émission de ces spots, dont l’exposant maximum était le fameux Le jeu n’a pas de limites, en l’honneur de la PS5.

Traduit en pourcentages, la marque PlayStation a réalisé 47% de la part publicitaire de l’industrie du jeu vidéo dans les mois d’octobre et novembre. D’autres grands de l’industrie tels que Xbox (16,4%), Nintendo (21,7%) ou Activision (6%) ils n’ont pas réussi à rattraper la division des jeux de Sony.

Sony a surpris en annonçant une version de PS5 uniquement numérique, sans lecteur de disque. Est-ce le début de la fin du format physique? Nous y avons réfléchi …

Que pensez-vous de ces chiffres? Pensez-vous que le Campagne marketing PlayStation at-il réussi? Quoi qu’il en soit, le Réapprovisionnement des stocks PS5 à Noël Cela promet d’être l’un des succès de la saison, donc si vous ne l’avez pas encore, restez à l’écoute pour les prochaines semaines.