Sony Playstation 5 :

le Vendredi noir est déjà là et depuis PlayStation Espagne ils voulaient partager avec les joueurs les offres qui composent votre campagne de cette année. On peut trouver des titres tels que The Last of Us Part II, l’édition standard de NBA 2K21 ou Ghost of Tsushima; jusqu’aux packs console tels que la PS4 500 Go + un jeu vidéo AAA ou PS4 500 Go Pack + FIFA 21 pour 299,99 vague PlayStation 4 Pro pour 349,99 euros (auparavant, il coûtait 399,99). De plus, nous avons découvert un test amusant pour savoir “avec quel type d’équipement les joueurs votre partenaire dans le crime“, cette personne avec qui nous sommes confrontés à tout défi.

Black Friday sur PlayStation

Toutes ces offres rejoignent réductions déjà annoncées via le PlayStation Store, tous étant valables jusqu’au prochain 30 novembre. Voici la liste des offres proposées par PlayStation Espagne, même si nous vous rappelons que sur le PlayStation Store, vous pouvez également trouver des jeux pour moins de 50, 30, 20 et 15 euros. Nous vous laissons la liste des offres ci-dessous:

Console PlayStation 4

Pack PS4 500 Go + jeu vidéo AAA * pour 299,99 (ancien prix 339,99) Pack PS4 500 Go + FIFA 21 pour 299,99 (ancien prix 339,99) PS4 Pro 349,99 (ancien prix 399,99)

DualShock

DUALSHOCK 4: Tous les modèles à 39,99 (prix précédent des commandes standard 59,99 et de 64,99 les éditions spéciales).DUALSHOCK 4 + FIFA 21: 79,99 (avant 99,99)

PlayStation VR

PSVR Starter Pack (PSVR + PS Camera + VR Worlds) pour 199,99 (ancien prix 299,99)PSVR Megapack (PSVR + PS Camera + ASTRO BOT Rescue Mission + Resident Evil 7: iBiohazard + Everybodys Golf VR + VR Worlds + The Elder Scrolls V: Skyrim) pour 229,99 (ancien prix 329,99) Nouveau PSVR Megapack (PSVR + PS Camera + Blood & Truth + Moss + Astro Bot Rescue Mission + Everybody’s Golf + PlayStation VR Worlds) pour 229,99 (ancien prix 329,99

PlayStation Store

The Last of Us Part II 39.89 / Prix d’origine: 69,99 FIFA 21 Beckham Edition: 38.49 / Prix d’origine: 69,99 Marvels Avengers: 34,99 / Prix d’origine: 69,99 NBA 2K21 Standard Edition PS4: 34,99 / Prix d’origine: 69,99 Ghost of Tsushima: 49.69 / Prix d’origine: 69,99 Watch Dogs: Legion: 45.49 / Prix d’origine: 69,99 Crash Bandicoot4 Il est temps 45,49 / Prix d’origine 69,99Remake de Final Fantasy VII: 46,19 / Prix original 69,99Grand Theft Auto V et Criminal Enterprise Starter Pack Bundle 14.69 / Prix d’origine: 34,99 KINGDOM HEARTS Lot de tout-en-un: 32.99 / Prix d’origine: 109,99 STAR WARS: Squadrons: 24.79 / Prix d’origine: 39,99 RESIDENT EVIL 3: 19.79 / Prix d’origine: 59,99 God of War: 9,99 / Prix d’origine: 19,99 The Last of Us Remastered: 9,99 / Prix d’origine: 19,99 UNCHARTED 4: A Thief’s End: 9,99 / Prix d’origine: 19,99

Jeux vidéo au format physique

The Last of Us Part II 39.99 / Prix original: 69,99NBA 2K21 Standard Edition PS4 34.99 / Prix d’origine: 69,99Ghost of Tsushima 49,99 / Prix original: 69,99Death Stranding 19.99 / Prix original: 69,99Days Gone 19,99 / Prix d’origine: 69,99Marvels Spider-Man 19.99 / Prix original: 39,99MediEvil 19.99 / Prix original: 29,99Collection PlayStationHits (avec des titres tels que God of War, UNCHARTED4: A Thief’s End, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn ou Gran Turismo Sport.) 9,99 / Prix d’origine: 19,99

Playstation plus

Abonnement de 12 mois: 44,99 / Prix d’origine: 59,99

PlayStation maintenant

Abonnement de 12 mois: 44,99 / Prix d’origine: 59,99 Abonnement de 3 mois: 19,99 / Prix d’origine: 24,99