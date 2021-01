Sony Playstation 5 :

PlayStation a dévoilé le dates de sortie approximatives de divers jeux annoncés pour PS5 dans son Conférence numérique CES 2021, le salon de l’électronique grand public qui se tient chaque année à Las Vegas et qui cette année a opté pour le format en ligne en raison de la pandémie de coronavirus. Lors de la conférence Sony, Jim Ryan, président et PDG de Sony Interactive Entertainment (à partir de 7h53 après la présentation), donne son avis sur une vidéo qui compile certains des jeux sortis et à publier à partir de la console, qui se termine par une image où un première fenêtre pour des jeux comme Project Athia, Ghostwire: Tokyo et Kena: Bridge of Spirits.

Projet AthiaDéveloppé par l’équipe Luminous Productions de Square Enix, il a été annoncé pour la console et le PC de Sony lors du lancement de la PS5 en juin 2020; sa date de lancement est fixée à Janvier 2022. Ghostwire: Tokyo, l’exclusivité temporaire de Bethesda et Tango Gameworks (The Evil Within) pour PS5 et PC, arrivant dans Octobre de cette année. Il est également reconfirmé que l’aventure indépendante Kena: Pont des esprits sortira sur PS5, PS4 et PC dans le courant Mars 2021.

La vidéo rappelle que Returnal, l’exclusivité PS5 de Housmarque, arrivera le 19 mars 2021. Deux autres exclusivités Sony attendues pour cette année ne fixant que “2021” comme date de sortie: il s’agit de Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon 2: Forbidden West (cela sera également disponible sur PS4). Il établit également date de sortie pour certaines indies annoncé lors des événements de lancement de la console. Enfin, la fenêtre de lancement de Pragmata, le jeu énigmatique de Capcom: va de 2022 à 2023. Ensuite, nous vous laissons les dates dévoilées.

Hitman III – Retour janvier 2021 – 19 mars 2021Kena: Pont des esprits – Mars 2021 Cendres solaires – Juin 2021 Little Devil Inside – Juillet 2021Ghostwire: Tokyo – octobre 2021Stray – octobre 2021Ratchet et Clank: Rift Apart – 2021Horizon 2: Forbidden West – 2021 Project Athia – Janvier 2022 Pragmata – 2023

Ryan rappelle que la PS5 a eu la sortie la plus réussie d’une console

Dans son discours, Ryan rappelle que la PS5 a été le meilleur lancement, en unités vendues, d’une console de la marque et du marché des consoles en général, bien qu’elle n’ait pas fourni de chiffres d’unités vendues. La machine est vendu partout dans le monde. En Espagne, la chaîne de magasins spécialisés GAME a ouvert un microsite pour informer les clients des prochaines campagnes de réservation.