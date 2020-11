Sony Playstation 5 :

PlayStation Espagne voulait annoncer le nouveau Mega Pack PlayStation VR– Une compilation de 5 grands jeux que les utilisateurs peuvent apprécier sur leur appareil PlayStation VR. L’élément le plus frappant de tous est l’inclusion de Blood & Truth, un jeu qui nous invite à incarner le héros d’un film d’action. Moss, Astro Bot Rescue Mission, Everybody’s Golf et PlayStation VR Worlds sont également inclus. De plus, le PlayStation VR Mega Pack est actuellement réduit à 229,99 euros à l’occasion du Black Friday; son prix habituel est de 329,99.

Mega Pack PlayStation VR: son contenu

Mega Pack PlayStation VR Il est conçu pour les joueurs qui souhaitent faire un premier pas dans le monde de la réalité virtuelle. Il comprend l’appareil PlayStation VR et la caméra PS, l’adaptateur PS VR pour PlayStation 5 et un code de téléchargement pour les cinq jeux mentionné. De plus, comme nous l’avons souligné, jusqu’au 30 novembre il est disponible pour 229,99 euros à l’occasion du Black Friday.

Astro Bot Rescue Mission: Développé exclusivement pour PlayStationVR est le grand jeu de plateforme PS VR acclamé par la critique. Astro, le personnage attachant qui a déjà conquis tous les joueurs d’Astro’s Playroom, le jeu vidéo PlayStation5, transporte les joueurs à travers l’espace dans une aventure de réalité virtuelle dans laquelle ils doivent courir et sauter à travers les gratte-ciel, explorer jungles et grottes sombres et profitez de plages de sable doré dans 20 niveaux uniques et spéciaux. Blood & Truth: Considéré comme le premier AAA (triple A) exclusif à PlayStationVR pour sa haute précision et ses performances au niveau de la production, il cherche à transformer le joueur en un véritable héros d’action. Le titre raconte l’histoire de Ryan Marks, un soldat d’élite des forces spéciales qui doit se lancer dans une mission désespérée pour sauver sa famille des mains d’un chef criminel impitoyable. Cette aventure pica promet de fortes doses d’adrénaline, d’action et des dizaines de moments rapides, tels que des fusillades à partir de véhicules blindés à grande vitesse, des sauts de bâtiments qui explosent ou des missions de sauvetage risquées, permettant au joueur de vivre à la première personne tout ce qu’il ressentirait. le protagoniste d’un film d’action frénétique.Moss: Moss est un jeu d’action-aventure-puzzle solo conçu spécialement pour la réalité virtuelle PlayStationVR (PS VR) et met en vedette un jeune rongeur nommé Quill. Moss intègre les composants classiques d’un jeu d’aventure: des personnages attrayants, des combats captivants et des environnements captivants à explorer, le tout combiné aux possibilités passionnantes qu’offre PS VR. Everybodys Golf VR: Les joueurs pourront entrer dans les parcours de golf comme jamais auparavant tout en jouant à travers trois parcours incroyables avec des conseils de chaque cadet. S’entraîner à frapper sur le green sera essentiel pour que les joueurs améliorent leur swing! PlayStation VR Worlds: les joueurs pourront vivre cinq expériences uniques en réalité virtuelle, d’une incroyable rencontre avec des requins à l’immersion dans un thriller de gangsters captivant à travers le monde souterrain de Londres.

Plus d’offres sur PlayStation

Sony a ouvert les portes de tout un flot d’offres et de jeux à prix réduit à l’occasion du Black Friday. En plus du PlayStation VR Mega Pack, vous pouvez également trouver dans le PlayStation Store les meilleures offres pour PS4 pour moins de 50, 30, 20 et 15 euros, ainsi que des réductions sur les packs de consoles, les jeux vidéo physiques triple A et les manettes DualShock.