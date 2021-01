Sony Playstation 5 :

NIS America a publié un nouveau triler de gameplay de Poison Control, un titre d’action et d’humour noir qui atteindra l’Europe -y compris l’Espagne- sur 16 avril et quelques jours avant le marché nord-américain. Il sera mis en vente dans PS4 et Nintendo Switch, et avec la vidéo d’aujourd’hui, les responsables ont voulu nous montrer quelques touches de sa jouabilité.

Poison Control est le nouveau jeu des créateurs de Penny-Punching Princess et The Princess Guide. A cette occasion, nous vous proposerons une histoire acide de rédemption qui commence par l’apparition d’esprits tourmentés piégés dans une sorte d’êtres venimeux. NOUS nous prendrons le contrôle de Poisonette et de son sympathique compagnon Soul Mate dans une aventure dont l’objectif est de libérer ces âmes.

Shooter, action, rôle et humour noir

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le système de jeu Poison Control nous emmène à la découverte de divers avions surréalistes combattant des monstres dans une sorte de jeu de tir à la troisième personne. Il y a aussi des moments d’action directe contre les ennemis, avec des combats dans lesquels l’environnement est utilisé pour libérer ces personnages de leur malédiction toxique.

C’est une expérience personnalisable, puisque nous pouvons choisir le sexe de notre personnage, Soul Mate, et aussi nous pouvons améliorer leurs compétences et leurs armes, pour modifier le style de jeu à celui que nous aimons le plus. Nous pouvons également discuter avec Poisonette, le guide qui nous accompagne dans cette mission risquée, en conversations avec différentes options de dialogue qui affecteront l’évolution de nos statistiques dans le jeu.

En plus de tout cela, Posion Control possède un style graphique qui allie l’adorable au grotesque, utilisant cette dualité pour présenter un monde dans lequel les créatures surnaturelles révèlent leurs souvenirs et leurs secrets les plus intimes lorsque nous les aidons à cesser d’être des esprits venimeux sanglants pour les laisser voir à nouveau la lumière. Tout cela, comme nous l’avons déjà dit, avec une touche particulière d’humour noir.