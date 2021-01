Sony Playstation 5 :

Pokémon Go il a a battu son propre record de revenus au cours de cette dernière année 2020 si le rapport partagé par le portail SuperData n’est pas erroné. Malgré le fait que 2020 n’a pas été une bonne année en général pour beaucoup, Niantic sera sûrement très fier de ce qu’il a accompli puisqu’il semble que son jeu vedette a récolté ni plus ni moins de 1,92 milliard de dollars en profit.

La meilleure année de revenus pour Pokémon GO

Au fil des années depuis la sortie de Pokémon GO a toujours été aux plus hautes positions des palmarès des jeux mobiles à succès et les plus gagnants. Bien qu’après sa création, le titre ait connu d’autres bosses, il est en constante ascension depuis quelques années. Son dernier record en termes de revenu annuel a été détenu précisément en 2019, quand il avait récolté environ 900 millions de dollars en profit.

Cependant, et contre toute attente, 2020 s’est avérée beaucoup plus rentable. Il est surprenant qu’au cours de cette dernière année, Pokémon GO ait atteint 1,92 milliard de dollars de bénéfices puisque, comme nous le savons tous, la pandémie de COVID-19 a forcé de nombreux pays à établir des confinements et des restrictions de mobilité, ce qui influence clairement le jeu Niantic. De nombreux mécanismes de base de Pokémon GO sont basés sur faire des activités de plein air, rencontrer des amis et des rivaux, etc …

Niantic savait s’adapter aux circonstances le plus rapidement possible pour éviter cet inconvénient. En 2020 appliquer les nouvelles qui a permis aux joueurs de continuer à profiter du titre même sans quitter leurs maisons. Certains des nouveaux ajouts comprenaient des raids à distance ou des cadeaux quotidiens. Également compris nombreux bonus pour aider les joueurs, comme réduire la distance nécessaire pour faire éclore des œufs, participer au combat, etc.

Tout cela a aidé Pokémon GO à grandir et à grandir. En fait, le jeu a été couronné comme le cinquième titre mobile le plus rentable en 2020, uniquement derrière Honor of Kings, Peacekeeper Elite, Roblox et Free Fire. Il est très possible que ce succès se répète dans le présent 2021, il faudra suivre la piste de près.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.