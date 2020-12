Sony Playstation 5 :

Peu à peu de nouvelles créatures sont ajoutées à Pokémon Go et de Niantic, ils ont récemment annoncé l’arrivée de deux Pokémon découvert à l’origine dans la région de Galar, dans les jeux les plus récents de la saga; Épée et bouclier Pokémon. Ce n’est ni plus ni moins que M. Mime de Galar et son évolution, Monsieur Rime. Bientôt, les deux Pokémon feront leurs débuts dans le jeu mobile grâce à un événement spécial d’enquête avec entrée. Au dessous de nous détaillons toutes les informations.

Date de l’événement de M. Mime de Galar et M. Rime

L’arrivée de l’hiver amènera M. Mime de Galar et M. Rime en plus de nombreux autres Pokémon liés au froid Et le son. Ce Pokémon va inspirer les autres à ressentir attiré par l’encens. Pour que vous puissiez, sachez qu’un événement spécial sera activé aux dates suivantes:

Depuis le: Vendredi 18 décembre 2020 à 10 h 00, heure locale.Jusqu’au: Lundi 21 décembre 2020 à 20 h 00 heure locale.

Fonctionnalités et bonus de l’événement

Peu importe si vous avez un billet ou non Pour l’événement d’histoire, tous les joueurs peuvent profiter des fonctionnalités spéciales et bonus suivants grâce à l’événement:

Pokémon qui seront attirés par l’encens: comme Jynx, Swinub, Spoink, Woobat, Cubchoo et bien d’autres.Avec un peu de chance: vous pouvez trouver un Cubchoo brillant.L’encens soit: plus efficace pour attirer les Pokémon.Encens activé: pendant l’événement durent trois heures.

Événement spécial d’enquête “Punta-Tacn Pun-Tacat”

«Il y a eu des choses très étranges qui sont arrivées au professeur Willow ces derniers temps, comme glisser sur une épaisse couche de glace à l’extérieur de son laboratoire mobile ou rester éveillé tard à un bruit mystérieux. Comme nous l’avons dit, Niantic a également préparé un Événement spécial d’enquête sur M. Mime et M. Rime. Vous pouvez acheter un billet dans la boutique du jeu pour accéder à cette expérience temporaire intitulée «Punta-Tacn Pun-Tacat». L’entrée coûte 7,99 $ (ou l’équivalent dans votre devise locale) et être disponible quelques jours avant l’événement.

Depuis Samedi 19 décembre à partir de 2020 à 10h00 jusqu’au dimanche 20 décembre 2020 à 20h00 heure locale, les joueurs qui acheter un ticket Ils peuvent terminer l’événement d’histoire et profiter de ces fonctionnalités:

Vous pouvez accéder à une nouvelle ligne d’enquête spéciale: où vous pourrez rencontrer pour la première fois un M. Mime de Galar dans Pokémon GO. Vous pouvez également gagner suffisamment de bonbons M. Mime avant de terminer l’enquête spéciale pour faire évoluer M. Mime de Galar à M. Rime.Tu vas gagner: un badge d’événement spécial.Effectuer des tâches de recherche spéciales: qui mènent à des rencontres avec des Pokémon tels que Alola Vulpix, Jigglypuff, Jynx, Whismur, Chimecho et Snorunt.Vous gagnerez une nouvelle pose: pour l’avatar inspiré par M. Mime.En complétant l’enquête spéciale, vous obtiendrez: trois encens, trois bonbons rares, 30 balles ultra, trois passes de combat premium, un Pokocho, deux modules d’appât de glacier, trois super incubateurs et trois morceaux d’étoiles.Tâches exclusives: de recherches de terrain qui mèneront à des rencontres avec Jynx, Lapras, Woobat et Cubchoo.

N’oubliez pas que les entraîneurs qui atteignent le niveau 40 avant le jeudi 31 décembre 2020, 23 h 59, heure locale, gagneront le titre de formateur Legacy 40 en plus des objets d’avatar exclusifs. Ose-tu? pic.twitter.com/i3eTNGGanm – Pokmon GO Espaa (@PokemonGOespana) 12 décembre 2020

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.