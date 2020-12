Sony Playstation 5 :

Le nouveau film Pokémon intitulé Les secrets de la jungle Il sortira en Espagne à un moment donné pour être confirmé en 2021, mais au Japon, le film sort ce 25 décembre 2020 et, les habitants de Niantic, veulent le célébrer en anticipant cette date avec un nouvel événement collaboratif dans Pokémon Go. Bientôt, le jeu mobile Android et iOS recevra diverses actualités pour un temps limité. Ci-dessous nous vous donnons tous les détails de l’événement annoncé.

Date et heure de l’événement de célébration de Pokémon Les Secrets de la Jungle

Le nouvel événement Pokémon Go lié au film Les Secrets de la Jungle va commencer à la date et à l’heure suivantes:

À partir Lundi 14 décembre 2020 à 8h00 dans votre heure locale.

Cet événement ajoutera beaucoup de contenuqui comprendra une enquête spéciale pour vous trouver Celebi brillant et le retour du couple Team Go Rocket; Jessie et James.

Le 14 décembre, nous avons commencé un événement en collaboration avec le film Pokémon Les secrets de la jungle. Rencontrez Shiny Celebi sur une enquête spéciale, et Jessie et James de retour dans #PokemonGO. #PeliculaPokemonhttps: //t.co/5rRzCl5Fgy pic.twitter.com/EmUGa3mSSK— Pokmon GO Espaa (@PokemonGOespana) 4 décembre 2020

Caractéristiques générales de l’événement

Principalement du lundi 14 décembre nous aurons les fonctionnalités suivantes activées dans le jeu:

Une histoire d’enquête spéciale: Inspiré par le film pour être disponible pour un temps limité seulement. Terminez cette ligne d’enquête pour rencontrer Shiny Celebi. Curieusement, à la place du professeur Willow, ce seront Jessie et James qui vous guideront dans cette histoire d’enquête spéciale.Jessie et James seront de retour dans leur ballon Meowth: Pour un temps limité. Il semble qu’ils aient reçu de Team GO Rocket des Pokémon sombres différents de la dernière fois que le couple est apparu dans le monde de Pokémon GO.Ne manquez pas les éléments d’avatar: Inspiré des tenues que Jessie et James portent dans le film Pokémon Secrets of the Jungle. Ils seront disponibles gratuitement dans la boutique de mode.

Mais l’actualité ne s’arrête pas là, car tout au long de l’événement aussi plus de contenu unique sera activé, que nous examinons ci-dessous.

Apparitions de Pokémon liées au film

Du Lundi 14 décembre 2020 à 8h au jeudi 17 décembre 2020 à 22h dans votre heure locale, nous pouvons rencontrer les Pokémon suivants:

Dans la nature le plus souvent: Hoothoot, Nuzleaf, Drilbur, Cottonee, Dwebble et bien d’autres. Si vous avez de la chance, vous pourriez tomber sur un Durant.Dans les raids: Lickitung, Mawile, Flygon, Rufflet et bien d’autres.Ils éclosent à partir d’oeufs à 5 km: Igglybuff, Smoochum, Elekid, Magby, Bonsly et Rufflet (si vous avez de la chance, vous pourriez même rencontrer un Shiny Rufflet).

Début de Pikachu Explorer

La version de Explorateur Pikachu débuts pour la première fois dans le jeu. Être disponible à partir de Lundi 14 décembre 2020 de 8h à Lundi 21 décembre 2020 à 22 h votre heure locale.

Pikachu Explorer apparaît: dans la nature et sur les raids. Si vous avez de la chance, vous pourriez tomber sur un Shiny Pikachu Explorer.Si vous prenez un instantané pendant cette période: vous pourriez voir Jessie et James.Pendant l’heure Spotlight: Le mardi 15 décembre 2020, de 18 h à 19 h, heure locale, l’explorateur Pikachu apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage et vous recevrez le double de bonbons pour capturer des Pokémon.

Jessie et James apparaîtront plus fréquemment le 25 décembre

Enfin, comme détail spécial, le jour de Noël Jessie et James apparaîtront beaucoup plus fréquemment dans son ballon Meowth. Plus précisément le vendredi 25 décembre 2020, de 8h à 22h dans votre heure locale.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.