Les joueurs de l’Espagne et du reste de la planète de Pokémon Go Ils ont un nouveau rendez-vous important à écrire sur leurs calendriers. Niantic a détaillé la plus grosse mise à jour à ce jour pour son jeu vidéo populaire, une extension intitulée Aller au-delà commencer à arriver de 30 novembre prochain 2020 et qui apportera des changements très importants au jeu, comme l’inclusion des saisons, l’arrivée du Pokémon de sixième génération (la région de Kalos) ou l’augmentation très répandue du niveau maximal; que se passe-t-il cinquante.

Au dessous de nous vous disons les détails le plus pertinent GO Beyond et tout ce qui est à venir au titre de Android et iOS.

Refonte du nivellement; niveau max 50

Il y avait eu beaucoup de discussions ces dernières semaines sur le fait que Niantic planifiait augmenter le niveau maximum autorisé dans Pokémon Go. Vous devez vous rappeler qu’il est actuellement de 40 ans, mais cela changera avec la mise à jour de GO Beyond depuis devenir 50. Pour la première fois dans l’histoire du jeu, les niveaux maximum seront augmentés pour tenter d’en faire plus divertissant et accessible gagner de l’expérience.

Formateurs ayant atteint le niveau 40: Ils auront l’opportunité de passer au niveau 50 s’ils sont capables de relever différents défis spéciaux.Les joueurs qui n’ont pas encore atteint le niveau 40: Vous verrez que monter de niveau est beaucoup plus facile qu’avant grâce aux modifications qui ont été apportées pour que vous puissiez gagner de l’XP.Au 30 novembre 2020: Vous gagnerez le double d’EXP pour attraper des Pokémon, faire évoluer des Pokémon, faire éclore des œufs, enregistrer de nouvelles entrées dans le Pokdex et bien plus encore.Les formateurs qui atteignent le niveau 40 d’ici le jeudi 31 décembre 2020 à 23 h 59 (heure locale): Ils obtiendront le titre de formateur Legacy 40 et recevront des prix exclusifs, comme une recherche temporaire qui récompensera l’objet exclusif pour l’avatar Gyarados Cap et un badge spécial Legacy 40.De plus, les Dresseurs peuvent donner plus de puissance à leurs Pokémon: et augmentez leur CP à un maximum précédemment non autorisé par le niveau Trainer (cela sera fait avec le nouveau XL Candy).

Les Pokémon de génération 6 arrivent

Jusqu’à présent, le Pokémon découvert à l’origine dans la région de Kalos Ils n’avaient pas été vus par Pokémon Go. Cependant, Niantic a confirmé son arrivée tant attendue. À partir du mercredi prochain 2 décembre 2020 Nous verrons des Pokémon du sixième génération, le même qui a ajouté le phénomène de mégaévolution dans la saga.

Pokémon comme: Chespin, Fennekin, Froakie, Fletchling et leurs évolutions arrivent sur Pokémon GO.Les célèbres Greninja et Talonflame: sera également présent.Pyroar: Il sera également disponible sous ses deux formes.

Depuis mercredi 2 décembre de 2020 à 10h00 au mardi 8 décembre 2020 à 10h00 (heure locale), Pokémon venant de la région de Kalos apparaîtra plus souvent sauvage.

Vivez les saisons

Un autre des grands ajouts de GO Beyond sera les stations. «Nous avons beaucoup appris en organisant des événements Pokémon GO en jeu et en direct au fil des ans, nous sommes donc impatients de mettre en pratique tout ce que nous avons appris avec une nouvelle façon de vivre les événements de Pokémon GO dans le jeu “, communiquent-ils depuis Niantic en se référant aux stations.

Alors que notre monde passe à travers printemps, été, automne et hiver, le monde de Pokémon GO reflétera ces changements de manière à chaque trois mois une nouvelle saison arrivera et apportera des nouvelles jouables telles que les suivantes:

Différents Pokémon apparaîtront: dans la nature, lors de l’éclosion des œufs et lors de raids. Certains d’entre eux seront plus difficiles à trouver selon la saison.Selon l’hémisphère et la saison: Vous pouvez trouver différents Pokémon sauvages. Par exemple, lors de la première saison, les Pokémon liés à l’hiver apparaîtront sauvages dans l’hémisphère nord, tandis que Burmy, Darumaka et d’autres Pokémon plus liés à l’été apparaîtront sauvages dans l’hémisphère sud.Ils apparaîtront sauvages: les différentes formes de cerf selon l’hémisphère.Les événements du jeu: se concentrera sur le thème de la station existante.Pokémon méga évolué: de nouveaux apparaîtront dans les raids en fonction des saisons.Les stations: Ils seront mis à jour périodiquement avec plus de fonctionnalités et de contenu.

L’arrivée des saisons modifier également la GO Fighting League. Ce passage de 10 gammes à 24 au total et les saisons seront simultanées aux saisons générales. Les réunions changeront de format tous les trois mois et les prix seront également liés au thème de la station actuelle. Du mardi 1er décembre 2020 à 8h00 (heure locale) débutera la première saison: la saison de fête avec le Pokémon de Kalos.

Nouvel événement 12 jours d’amitié

A partir de maintenant, il y a un nouvel événement disponible dans le jeu qui durera 12 jours. Il s’agit précisément de l’événement 12 jours d’amitié utilisé pour préparer le lancement de GO Beyond. Depuis mercredi 18 novembre 2020 à 22h00 CET jusqu’au lundi 30 novembre 2020 à 22h00 CET (13h00 PST) cet événement aura lieu pour unir nos amitiés avec d’autres formateurs et profiter de certains bonus.

Les niveaux d’amitié augmenteront plus que la normale: en ouvrant des cadeaux, en échangeant des Pokémon, en participant à des raids ensemble, en combattant dans des batailles de gym ou en vous défiant dans une bataille de dresseurs.Vous recevrez une augmentation d’attaque: lorsque vous participez aux raids avec vos amis.Vous gagnerez plus d’XP: à la fin des raids.Podris: ouvrez plus de cadeaux par jour.

Au cours de la semaine du 30 novembre 2020, Pokémon GO go GO Beyond. ⭐ Aller au-delà des niveaux

⭐ GO Beyond Seasons

⭐ Aller au-delà des évolutions

⭐ Aller au-delà des évolutions

⭐ Allez au-delà de la découverte

Pour les prochaines semaines se procurer plus d'information à propos de la mise à jour GO Beyond et de Vandal, nous couvrirons chaque détail.