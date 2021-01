Sony Playstation 5 :

Le début de l’événement de célébration de Johto en Pokémon Go, qui a débuté ce matin à 10h00 en Espagne, a ramené l’un des Pokémon les plus appréciés de la communauté des joueurs. Il s’agit de Entei, le chien de feu légendaire nous nous sommes rencontrés à la deuxième génération. Sa présence ne sera que temporaire, donc si vous voulez vous emparer de lui, ne le laissez pas s’échapper; alors vous nous recommandons les meilleurs Pokémon et mouvements pour le vaincre avec succès.

Les entraîneurs, dans le cadre de notre événement de célébration Johto, des Pokémon tels que Chikorita, Cyndaquil, Totodile et bien d’autres apparaissent plus fréquemment dans la nature. Avec la meilleure des chances, vous verrez un Shiny Miltank! https://t.co/l0QnU9EUhU pic.twitter.com/0rZpoo1TD3— Pokémon GO España (@PokemonGOespana) 26 janvier 2021

Entei sur les raids Pokémon Go: dates

L’apparence d’Entei sera, comme d’habitude, Temps limité. Donc, ce Pokémon ne sera disponible que pendant quelques jours pour être capturé, pendant que l’événement associé dure. C’est date dans lequel le Pokémon sera actif dans les raids 5 étoiles:

Disponible depuis: le mardi 26 janvier 2021 à 10h00 (heure locale).Jusqu’au: Dimanche 31 janvier 2021 à 20 h 00 (heure locale).

Caractéristiques d’Entei

Entei est un Pokémon légendaire type de feu très puissant. Son principal les faiblesses sont les types Eau, Roche et Terre.

Sa puissance maximale en raids peut atteindre 3926 PC et a des statistiques de 235 attaque, 171 défense et 251 endurance. Parmi ses dangereux mouvements peut nous lancer Blaze, Suffocation ou Iron Head.

Meilleurs compteurs Entei

Afin de se préparer aux raids d’Entei, alors nous recommandons certains des meilleurs compteurs pour ce Pokémon légendaire. Considérez le Pokémon et les mouvements suivants pour lui infliger beaucoup de dégâts au combat. N’oubliez pas de faire les raids avec au moins 6 joueurs ou plus pour avoir une chance de succès.

Méga Blastoise: Pistolet à eau et Hidrocan.Rampardos: Anti-aérien et avalanche.Kyogre: Cascade et pompe hydraulique.Rhyperior: Mud Slap et Rockbreaker.Kingler: Bulle et marteau.Garchomp: Tir de boue et tremblement de terre.Terrakion: Anti-aérien et avalanche.Swampert: Shot Mud et Hidrocan.Landorus: Lanceur de pierres et Terre vivante.Groudon: Tir de boue et tremblement de terre.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.