Sony Playstation 5 :

L’une des nouveautés les plus marquantes de ce mois Pokémon Go, avec l’augmentation au niveau de formateur 50 et le Pokémon de sixième génération, est le retour de Kyurem aux raids 5 étoiles. Le Pokémon légendaire de la région d’Unova, de la génération 5, fait à nouveau une apparition dans le titre et si vous voulez vous en emparer, vous ne devriez pas manquer longtemps. Comme d’autres fois, dans cette actualité vous nous recommanderons les meilleurs Pokémon et mouvements pour pouvoir le surmonter, car ce ne sera pas une tâche facile.

Nous espérons que vous avez accumulé Pok Balls, Trainers! À partir d’aujourd’hui, les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kalos (la région où la méga-évolution a été découverte) apparaissent dans Pokémon GO. pic.twitter.com/ZTeNI2n5yc – Pokmon GO España (@PokemonGOespana) 2 décembre 2020

Kyurem dans les raids Pokémon Go: dates

L’apparence de Kyurem sera, comme d’habitude, Temps limité. Donc, ce Pokémon ne sera disponible que quelques jours pour être capturé. C’est date dans lequel le Pokémon sera actif dans les raids 5 étoiles:

Disponible depuis: le mardi 1 décembre 2020 à 22h00 CEST.Jusqu’au: Vendredi 1er janvier 2021 à 22h00 (CET).

Caractéristiques de Kyurem

Kyurem est un Pokémon légendaire Type de dragon et de glace très puissant. Son principal Les faiblesses sont les types Dragon, Acier, Combat et Fée.

Sa puissance maximale en raids peut atteindre 3575 pcs et a des statistiques de 246 attaque, 170 défense Oui 245 endurance. Ses attaques rapides sont Dragon Breath et Steel Wing. Et quant à leurs attaques chargées, nous trouvons Dragon Claw et Ice Wind.

Meilleurs compteurs Kyurem

Afin de se préparer aux raids de Kyurem, alors nous recommandons certains des meilleurs compteurs pour ce Pokémon légendaire. Considérez le Pokémon et les mouvements suivants pour lui infliger beaucoup de dégâts au combat. N’oubliez pas de faire les raids avec au moins 6 joueurs ou plus pour avoir une chance de succès.

Metagross: Puo Bala et Puo Meteoro.Lucario: Contre-attaque et sphère auditive.Dialga: Dragonbreath et Comet Draco.Conkeldurr: Contre-attaque et punch dynamique.Palkia: Dragon Tail et Draco Comet.Mega Charizard Y: Dragon Breath et Dragon Claw.Terrakion: Anti-aérien et avalanche.Excadrill: Griffe en métal et tête de fer.Rhyperior: Anti-aérien et Rockbreaker.Rayquaza: Dragon Tail et colère.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.