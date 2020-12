Sony Playstation 5 :

Pokémon Go est déjà en place depuis le 14 décembre 2020 l’événement lié au prochain film de la saga; Les secrets de la jungle. Comme nous vous l’avions informé à l’époque, cet événement, qui est disponible en Espagne et dans le monde, a parmi ses caractéristiques une enquête spéciale ce qui récompense finalement avec le chance de capturer Shiny Celebi. Le Pokémon légendaire peut être le vôtre si vous accomplissez les tâches, alors dans cette nouvelle vous nous disons comment attraper la créature.

L’événement de collaboration avec Pokmon the Movie: Secrets of the Jungle a commencé! Terminez des recherches spéciales à durée limitée pour rencontrer Shiny Celebi! Jessie et James seront vos guides cette fois! #PokemonGO #PokemonMoviehttps: //t.co/DiLPVo8pr9 pic.twitter.com/ZEOTstls5L Pokmon GO (@PokemonGoApp) 14 décembre 2020

Tâches et récompenses pour l’enquête spéciale “A Shiny Distraction”

L’enquête spéciale sur l’événement Secrets of the Jungle est intitulée Distraction brillante et est disponible depuis le 14 décembre 2020. Il n’y a pas aucune sorte d’exigence pour pouvoir l’activer dans notre journal des tâches, simplement en ouvrant le jeu Nous verrons dans le coin inférieur droit l’icône de la tâche avec les visages de Jessie et James de la Team GO Rocket. Pour accepter l’enquête, vous devez cliquer sur l’icône et la paire de personnages nous la donnera.

L’enquête Une distraction brillante se compose d’un total de 4 phases différent avec les tâches Ensuite, nous vous montrons toutes les phases et leurs missions pour que vous sachiez quoi faire. La récompense finale est, comme nous l’avons déjà dit, un Celebi brillant pour votre collection. Rappelle-toi que vous avez jusqu’au 17 décembre 2020 pour entrer dans le jeu et réclamer l’enquête dans votre journal.

Phase 1/4

Transférez 10 Pokémon: 20 Ultra Ball.Attrapez 10 Pokémon de type herbe: rencontre avec Nuzleaf.Faites évoluer 3 Pokémon de type herbe: rencontre avec Cottonee.

Récompenses de phase: rencontre avec Diglett, 500 Stardust et 1000 XP.

Phase 2/4

Jouez avec votre partenaire 10 fois: 1 Pokocho.Obtenez un instantané d’un Pokémon de type herbe: rencontre avec Combee.Donnez à votre partenaire 10 friandises: rencontre avec Cherubi.

Récompenses de phase: rencontre avec Pinsir, 500 Stardust et 1000 XP.

Phase 3/4

Battez Jessie ou James 4 fois: 5 Revive Maximum.Réussissez 5 grands lancers de balle en courbe: rencontre avec Hoothoot.Faites éclore 3 œufs: rencontre avec Whimsicott.

Récompenses de phase: rencontre Vibrava, 500 Stardust et 1000 XP.

Phase 4/4

Recueillir la récompense: 500 PX.Recueillir la récompense: rencontre avec Oddish.Recueillir la récompense: rencontre avec Foongus.

Récompenses de scène: rencontrez Shiny Celebi, 500 Stardust et 1000 XP.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.