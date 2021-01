Sony Playstation 5 :

Il y a des semaines Pokémon Go a été mis à jour en Espagne et dans le monde pour accueillir l’une de ses plus grandes mises à jour de contenu à ce jour, dans laquelle elles ont été ajoutées en tant que nouveauté notable 10 nouveaux niveaux de formateur. On a maintenant découvert qu’il y avait déjà au moins deux joueurs, FleeceKing et Lauren Bertoni, qui ont réussi à atteindre niveau 50. C’est un exploit digne d’applaudissements car de nombreux efforts doivent être faits pour y parvenir.

Les premiers joueurs à atteindre le niveau 50

Depuis son lancement dans le année 2016, le niveau maximum de Pokémon GO avait été limité à 40, mais Niantic nous permet maintenant d’atteindre le niveau 50. Autrement dit, à l’époque nous avons déjà examiné que les exigences pour gravir ces nouveaux niveaux ne sont pas aussi simples que gagner et accumuler de l’expérience. En fait, vous devez remplir également certaines tâches supplémentaires qui sont comme des défis, dont les objectifs sont de montrer que nous sommes dignes du niveau suivant.

PolaireKing, un streamer populaire d’Australie, a été le premier joueur au monde à atteindre le niveau 50. C’est arrivé hier 25 janvier de 2021 et précisément l’utilisateur a battu le record d’être le plus rapide pour atteindre cette étape pendant que je faisais une émission en direct sur sa chaîne Twitch. Selon un commentaire enthousiaste sur son propre compte Twitter, le streaming a atteint 5000 téléspectateurs simultanés regardant l’exploit.

NIVEAU 50 DANS POKMON GO !!! Premier au monde 🎉 Merci à tous d’avoir écouté le flux et d’avoir regardé ce moment monumental en direct quand il s’est produit! J’ai eu près de 5000 téléspectateurs en un seul instant, je suis tellement choqué … merci beaucoup so pic.twitter.com/dBmO2MoAYX— FleeceKing (@ItsFleeceKing) 25 janvier 2021

Pour atteindre le niveau 50, vous devez gagner un total de 176 000 000 XP et accomplir plusieurs tâches supplémentaires de grande difficulté.

Pendant, Lauren Bertoni suivez de très près les étapes de FleeceKing. Cette joueuse, qui réside aussi curieusement en Australie, a réussi à atteindre le niveau 50 sur son compte très peu de temps après. D’après ce qui a été appris, il semble que son cas ait été plus exceptionnel depuis que Lauren était avant hier soir au niveau 48, mais en raison d’une erreur, Pokémon GO n’a pas enregistré correctement sa progression ni celle des autres joueurs pendant un certain temps. Niantic a signalé plus tard avoir résolu le problème et les joueurs concernés ont été récompensés par un niveau supplémentaire. De cette façon, Lauren est immédiatement passée au niveau 49 et a réussi en peu de temps à acquérir l’expérience dont elle avait besoin pour atteindre le niveau 50.

JE L’AI FAIT !!! Niveau 50 !! Peut-être la journée de jeu la plus difficile que j’ai jamais eue … massive grâce à mes entraîneurs esports @RoneRackal & @KrisSadowski et à tous ceux qui m’ont soutenu ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/GdHxsmgg1V— Lauren Bertoni (@Lauren_lolly_) 25 janvier 2021

Gardez à l’esprit que pour atteindre le niveau 50, vous devez accomplir des tâches telles que effectuer 999 excellents lancements, Capturez un Pokémon légendaire en 5 rencontres consécutives ou atteignez le rang 10 dans la GO Fighting League. Tout cela ayant accumulé un total de 176,000,000 EXP de notre compte depuis le début, ah n’est rien.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.