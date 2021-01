Sony Playstation 5 :

Pokémon Go continue de faire avancer la grande célébration du 25e anniversaire de la saga avec des événements dédiés aux différentes régions de l’univers Pokémon. Cette semaine, nous vivons l’événement Sinnoh, mais Niantic a déjà anticipé ce qui va suivre; et c’est que nous continuerons avec la fête de la région de Hoenn que nous avons appris à connaître pour la première fois troisième génération avec les jeux Pokémon Rub et Sapphire. Ensuite, nous vous disons Tous les détails de l’événement.

Nous sommes heureux d’annoncer que Hoenn sera la prochaine région en vedette dans notre célébration du compte à rebours pour #PokemonGOTour: Kanto! https://t.co/OYTHJenFKo pic.twitter.com/MRw4vsiKV8— Pokmon GO España (@PokemonGOespana) 14 janvier 2021

Dates des événements dans la région de Hoenn

Le prochain événement de célébration dans la région de Hoenn durera quelques jours, donc si vous ne voulez pas le manquer, restez à l’écoute. L’événement sera déclenché disponible à partir du mardi 19 janvier de 2021 à 10:00 jusqu’au dimanche 24 janvier de 2021 à 20h00 (heure locale).

Caractéristiques, Pokémon disponibles et détails de l’événement

Comme tous les événements du jeu, cela apporte diverses caractéristiques spéciales dont les entraîneurs peuvent profiter. Nous aurons surtout un plus grande apparence sauvage de créatures originales de la région de Hoenn. Ce sont tous les Pokémon confirmés et le reste des détails de l’événement.

Pokémon sauvages plus souvent: Treecko, Torchic, Mudkip, Taillow, Loudred, Nosepass, Aron, Meditite, Roselia, Carvanha, Numel, Baltoy et bien d’autres Pokémon. Shiny Aron sera également disponible.Le Pokémon suivant apparaîtra lors de l’éclosion d’œufs de 5 km: Skitty, Aron, Corphish, Lileep, Anorith, Bagon et Beldum.Tâches de recherche sur le terrain propres à l’événement: Ils récompenseront Stardust et des rencontres avec des Pokémon tels que Treecko, Torchic, Mudkip, Aron, Plusle, Minun et Wailmer.Dans les raids d’une étoile, nous verrons: Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Aron et Bagon.Dans les raids trois étoiles, nous verrons: Breloom, Mawile, Grumpig, Spinda et Absol.Dans les raids cinq étoiles, nous verrons: Kyogre et Groudon.Défi de la collection Hoenn: piéger Treecko, Torchic, Mudkip, Nincada, Nosepass, Aron, Plusle, Minun et Bagon pour recevoir trois baies d’ananas argentées, XP et un encens.Evolve Metang: pendant l’événement pour obtenir un Metagross qui rencontre Meteor Punch, l’attaque exclusive du dernier Community Day.Un pack gratuit sera disponible: avec trois passes de raid à distance pour vous aider à défier Kyogre et Groudon dans la boutique en jeu du mardi 19 janvier 2021 à 22h00 au lundi 25 janvier 2021 à 22h00 CET. TVP).

Enquête temporaire exclusive sur l’événement

Grâce à un enquête temporaire exclusive et seulement de l’événement, nous pouvons obtenir les récompenses suivantes:

Attrapez deux Kyogre: pour obtenir 10 bonbons Kyogre.Attrapez deux Groudon: pour obtenir 10 bonbons Groudon.Attrapez 30 Pokémon: pour obtenir 30 Pok Balls.

Si nous terminons également toutes les enquêtes, nous aurons un rencontre avec un Rayquaza que sait-il Attaque chargée exclusive Gale (et cela peut paraître brillant), en plus d’obtenir 3000 XP et une baie d’ananas en argent comme prix.

Après cet événement sera suivi d’un autre sur le Région de Johto, dont tous les détails seront bientôt partagés. Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.