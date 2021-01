Sony Playstation 5 :

Pokémon Go a déjà un ensemble de calendriers Nouvel évènement pour vos joueurs. C’est un jour spécial dédié à l’encens (quelque chose qui s’est produit plusieurs fois auparavant), mais aussi cette fois, le Pokémon aura plus d’importance. Type électrique et dragon. Sans oublier que Mega Ampharos fera également partie de cet événement et en fait vous pouvez déjà vous battre dans les méga raids depuis hier. Ensuite, nous vous disons Tous les détails.

Le dimanche 24 janvier, de 11 h à 17 h, heure locale, vous pourrez profiter d’un événement de la journée de l’encens mettant en vedette Mareep, d’autres Pokémon de type électrique, des Pokémon de type Dragon, et plus encore! ⚡🐉 https://t.co/Ni9inAgyko pic.twitter.com/gUNTQHPmIb— Pokmon GO (@PokemonGoApp) 20 janvier 2021

Dates de l’événement de la journée de l’encens

Le prochain événement de la Journée de l’encens dans Pokémon Go sera de très courte durée, car ne soyez actif que pendant quelques heures. Voici la date et les heures de l’événement:

Dimanche 24 janvier 2021: de 11 h 00 à 17 h 00 heure locale.

Caractéristiques, Pokémon disponibles et détails de l’événement

Comme tous les événements du jeu, cela apporte diverses caractéristiques spéciales dont les entraîneurs peuvent profiter. Ce sont ceux que Niantic a publiés:

L’encens attirera plus à Mareep: et si votre chance vous sourit, vous pourrez trouver une jument brillante.Evolve Flaaffy (l’évolution de Mareep): pendant l’événement pour obtenir un Ampharos qui connaît l’attaque exclusive de la journée communautaire précédente; Impulsion de dragon.Disponible en retrait dans le magasin: un lot de 1 Pokmoneda exclusif à l’événement avec trois encens.

Plus de Pokémon attirés par l’encens

Puisque l’événement se concentre sur l’utilisation des encens, Niantic a également précisé que en les utilisant à des moments différents L’encens attirera également d’autres Pokémon électriques et de type Dragon (pas seulement Mareep). Ceux-ci sont les sections par heures dans lequel différents Pokémon se distinguent:

De 11h00 à 13h00: Un Pokémon électrique apparaîtra.De 13h00 à 14h00: Des Pokémon de type Dragon et des Pokémon dont les évolutions sont de type Dragon apparaîtront.De 14h00 à 16h00 Un Pokémon électrique apparaîtra.De 16h00 à 17h00: Des Pokémon de type Dragon et des Pokémon dont les évolutions sont de type Dragon apparaîtront.

Pendant les heures d’apparition des Pokémon de type électrique, vous pouvez rencontrer Pikachu, Magnemite, Voltorb, Chinchou, Mareep, Plusle et Minun. Stunfisk il peut également apparaître multicolore. Concernant les heures passées sur les Pokémon de type Dragon et Pokémon dont les évolutions sont de type Dragon, l’encens attirera Horsea, Dratini, Mareep, Trapinch, Vibrava et Swablu. Bagon Il sortira brillant avec un peu de chance.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.