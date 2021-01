Sony Playstation 5 :

Le compte à rebours pour le 25e anniversaire de la franchise Pokémon et le Visite de Kanto dans Pokémon Go touche à sa fin. Niantic continue de planifier ses événements de célébration dans les différentes régions du monde Pokémon. Alors que cette semaine nous avons l’événement Hoenn en cours, maintenant la société a déjà partagé tous les détails et les nouvelles du prochain L’événement de célébration de Johto, la région que nous avons découverte dans Pokémon Argent et Or.

Nous sommes ravis d’annoncer que Johto sera la prochaine région en vedette dans notre célébration du compte à rebours! Pokémon GO Tour: Kanto est au coin de la rue! https://t.co/wd58MCFMfT pic.twitter.com/P1PCh97pQ8 Pokmon GO (@PokemonGoApp) 19 janvier 2021

Dates des événements de la région de Johto

Le prochain événement de célébration de la région de Johto durera quelques jours, donc si vous ne voulez pas le manquer, restez à l’écoute. L’événement être activé et disponible à la date suivante:

A partir du mardi 26 janvier 2021: à 10h00 (heure locale).Jusqu’au dimanche 31 janvier 2021: à 20h00 (heure locale).

Caractéristiques, Pokémon disponibles et détails de l’événement

Comme tous les événements du jeu, cela apporte diverses caractéristiques spéciales dont les entraîneurs peuvent profiter. Nous aurons surtout un plus grande apparence sauvage de créatures originales de la région de Johto. Ce sont tous les Pokémon confirmés et le reste des détails de l’événement.

Pokémon sauvages plus souvent: Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Hoppip, Aipom, Sunkern, Yanma, Murkrow, Gligar, Snubbull, Slugma, Miltank et bien d’autres Pokémon. Shiny Miltank sera également disponible.Le Pokémon suivant apparaîtra lors de l’éclosion d’œufs de 5 km: Pichu, Cleffa, Igglybuff, Wooper, Tyrogue, Smoochum et Larvitar.Tâches de recherche sur le terrain propres à l’événement: Ils récompenseront Stardust et des rencontres avec des Pokémon tels que Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Chinchou, Mareep, Sudowoodo et Miltank.Dans les raids d’une étoile, nous verrons: Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Mareep, Marill et Larvitar.Dans les raids trois étoiles, nous verrons: Togetic, Espeon, Umbreon, Skarmory et Miltank.Dans les raids cinq étoiles, nous verrons: Entei, Raikou et Suicune.Défi Collection dédié à Johto: attraper Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Sudowoodo, Sunkern, Murkrow, Smeargle, Miltank et Larvitar pour recevoir 15 Pok Balls, 10 Ultra Balls et un Encens.

Mouvements exclusifs des Community Days 2018

En prime, nous pouvons obtenir Pokémon au courant des attaques exclusives des Community Days 2018, nous y parviendrons si nous évoluons vers le Pokémon suivant pendant l’événement:

Evolve Bayleef (l’évolution de Chikorita): pour obtenir un Meganium qui connaît la plante féroce.Evolve Quilava (l’évolution de Cyndaquil): pour obtenir un Typhlosion qui connaît Genus Ring.Evolve Flaaffy (l’évolution de Mareep): pour obtenir un Ampharos qui connaît Dragon Pulse.Evolve Pupitar (l’évolution de Larvitar): pour obtenir un Tyranitar qui connaît l’anti-aérien.

Entei, Raikou et Suicune en raids

D’une manière spéciale et Seulement pour un temps limité, les légendaires Entei, Raikou et Suicune seront disponibles dans des raids 5 étoiles. Mais attention, car ils le feront Différents moments pendant et après la fin de l’événement. Voici les heures et dates d’apparition de chacun d’eux:

Entei apparaissent de: Du mardi 26 janvier 2021 à 10 h 00 au dimanche 31 janvier 2021 à 10 h 00 heure locale.Raikou apparaît dans le: Du dimanche 31 janvier 2021 à 10 h 00 au jeudi 4 février 2021 à 10 h 00 heure locale.Suicune apparaît dans le: Du jeudi 4 février 2021 à 10 h 00 au mardi 9 février 2021 à 10 h 00 heure locale.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.