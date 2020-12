Sony Playstation 5 :

La Noël est juste au coin de la rue en Espagne et tout le monde et Pokémon Go, bien sûr, vous ne manquerez pas ces dates très importantes. Comme Niantic l’a préparé chaque année un événement spécial Pour dire au revoir à l’année et cette fois, la célébration apportera de nombreux Pokémon, des autocollants sur le thème de Noël, de nouveaux articles dans la boutique pour l’avatar et bien plus encore. Au dessous de Nous partageons tous les détails confirmés.

❄️ C’est la saison pour être encore plus joyeuse! L’événement #PokemonGOHoliday est de retour, formateurs! Réjouissez-vous de Pokémon costumés, de nouveaux Pokémon de type Glace dans Pokémon GO, de recherches sur le terrain exclusives à l’événement, d’objets d’avatar et d’une tempête de bonus! ❄️ https://t.co/2pp9TvAi96 pic.twitter.com/Kerk1zVWQU— Pokmon GO (@PokemonGoApp) 14 décembre 2020

Événement de Noël 2020 dans Pokémon GO: dates

Vous pouvez désormais pointer dans vos agendas pour profiter au maximum de cet événement, comme Niantic l’a partagé les dates pendant lesquels être actif et sont les suivants:

Du prochain Mardi 22 décembre 2020 à 08h00 (heure locale), à Jeudi 31 décembre 2020 à 22h00 (heure locale).

Caractéristiques de l’événement

Lors de cet événement de Noël, la principale caractéristique sera la apparition de plusieurs Pokémon déguisés ainsi que lié au froid. Nous aurons également un événement exclusif de recherche sur le terrain. Voici toutes les fonctionnalités annoncées:

Pokémon avec des costumes de Noël: Pikachu, Delibird et Cubchoo avec de nouveaux costumes de Noël.Pokémon qui semblent sauvages: de charmants Pokémon de type Glace apparaîtront plus fréquemment, tels que Spheal, Snover, etc. Vanillite fera également ses débuts dans Pokémon GO.Pokémon qui éclosent à partir d’œufs de 5 km: Seel, Swinub, Smoochum, Snorunt, Snover et Vanillite écloseront à partir de ces œufs.Pokémon qui apparaissent dans les raids: Alolan Sandshrew, Dewgong, Jynx, Sneasel, Swinub, Walrein, Cubchoo et Cryogonal apparaîtront dans les raids. Si vous avez de la chance, vous pourriez même tomber sur un Shiny Jynx.Mega Abomasnow: apparaîtront dans les méga raids et seront encore plus puissants tout au long de l’événement.Enquête exclusive sur le terrain de l’événement: Profitez de tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement qui vous récompenseront avec la chance de trouver des Pokémon tels que Vanillite et Cryogonal.Articles d’avatar sur le thème de l’hiver à venir en magasin: Pour vous aider à vous habiller pour les fêtes de fin d’année, vous aurez les articles d’avatar de Greedent, les cache-oreilles Whimsicott, les bottes d’hiver et le manteau d’hiver.Autocollants sur le thème de Noël: disponible chez Pokparadas, cadeaux et en magasin. Vous pouvez trouver des autocollants avec Vulpix d’Alola, Croagunk, Whimsicott et plus pendant l’événement. Vous ne pourrez pas obtenir ces autocollants une fois l’événement terminé.Boîtes événementielles exclusives: disponible en magasin pendant l’événement, consultez-le pour plus de détails.Récompenses de tâches de cartographie AR exclusives à l’événement: Terminez les tâches de cartographie AR pour gagner de l’énergie Mega d’Abomasnow et trouver Snorunt.

Bonus actifs

Tout au long de l’événement de Noël 2020 il y aura divers bonus actifs Les entraîneurs peuvent profiter de:

Ouvrez plus de cadeaux chaque jour: Pendant toute la durée de l’événement, le nombre de cadeaux que vous pouvez ouvrir quotidiennement passera à 45.Stockez plus de cadeaux: Pendant toute la durée de l’événement, le nombre de cadeaux que vous pouvez transporter dans votre sac d’articles passera à 40.Double Raid XP: du mardi 22 décembre 2020 à 12 h 00 au mercredi 23 décembre 2020 à 23 h 59 (heure locale).Doublez le bonbon par prise: du jeudi 24 décembre 2020 à 12 h 00 au vendredi 25 décembre 2020 à 23 h 59 (heure locale).Double durée des Star Chunks: du samedi 26 décembre 2020 à 12 h 00 au dimanche 27 décembre 2020 à 23 h 59 (heure locale).Double durée de l’œuf chanceux: du lundi 28 décembre 2020 à 12 h 00 au mardi 29 décembre 2020 à 23 h 59 (heure locale).Double Stardust par capture: du mercredi 30 décembre 2020 à 12 h 00 au jeudi 31 décembre 2020 à 23 h 59 (heure locale).

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.