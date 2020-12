Sony Playstation 5 :

Ces derniers jours, Niantic finalise tous les détails pour préparer l’entrée au pied droit de Pokémon Go dans la nouvelle année 2021. Le jeu mobile populaire a déjà principaux événements détaillés que tous les entraîneurs peuvent apprécier en janvier qui est juste autour du coin, ici nous vous informons de l’actualité.

Il est presque temps de quitter 2020 derrière nous et de marcher vers une nouvelle année 2021 approche à grands pas! Nous avons beaucoup de choses en magasin, alors attachez-vous pour les événements Pokmon GO de janvier. https://t.co/kniTDnxEXR pic.twitter.com/cKgjNHk1xB— Pokmon GO (@PokemonGoApp) 22 décembre 2020

Réunion de janvier sur les réalisations en recherche

La nouvelle rencontre de réalisation de recherche par compléter les sept timbres hebdomadaires des enquêtes de terrain au cours du mois de janvier soient les suivantes:

Le Pokémon Chansey: Disponible pour réclamer du vendredi 1er janvier 2021 à 22h00 au lundi 1er février 2021 à 22h00 CET (13h00 PST).

Pokémon en vedette dans les raids

Les raids de janvier seront criblés de Pokémon légendaire et unique très spécial que toute la communauté aime. Ce sont les confirmés et leurs dates d’apparition:

Ho-Oh apparaissent dans les raids: du vendredi 1er janvier 2021 à 22h00 CET (13h00 PST) au mardi 5 janvier 2021 à 10h00 heure locale. J’espère que vous rencontrerez sa version variocolor.Genesect avec un PiroROM pour apparaître dans les raids: du mardi 5 janvier 2021 à 10h00 au mardi 12 janvier 2021 à 10h00 heure locale.Heatran apparaît dans les raids: du mardi 12 janvier 2021 à 10h00 au mardi 19 janvier 2021 à 10h00 heure locale. J’espère que vous rencontrerez sa version variocolor.Kyogre et Groudon apparaissent dans les raids: du mardi 19 janvier 2021 à 10h00 au mardi 26 janvier 2021 à 10h00 heure locale. J’espère que vous rencontrerez la version multicolore des deux Pokémon.Un Pokémon surprise: apparaissent dans les raids commençant le mardi 26 janvier 2021 à 10h00, heure locale.

Sur le terrain de les méga raids Nous aurons également les Pokémon Mega Evolution suivants disponibles:

Mega-Charizard Y, Mega-Blastoise et Mega-Abomasnow: du mardi 5 janvier 2021 à 10h00 au mardi 12 janvier 2021 à 10h00 heure locale (Mega-Charizard Et sera encore plus fort).Nouveau Pokémon méga évolué: qui apparaîtra pour la première fois dans le jeu le mardi 19 janvier 2021.Mega-Venusaur et Mega-Houndoom: à partir du 19 janvier (Mega-Houndoom sera le plus fort du mardi 26 janvier 2021 au lundi 8 février 2021).

Heures de Pokémon en vedette

En janvier, le temps des Pokémon en vedette Il aura lieu tous les mardis à 18h00 heure locale comme d’habitude. Chaque heure, mettez en valeur un Pokémon différent avec un bonus spécial:

Mardi 5 janvier 2021: Lillipup sera le protagoniste et vous gagnerez le double de Stardust pour avoir attrapé des Pokémon.Mardi 12 janvier 2021: Drifloon est le protagoniste et vous gagnerez le double d’EXP pour attraper des Pokémon.Mardi 19 janvier 2021: Shroomish sera le protagoniste et vous gagnerez le double des bonbons pour attraper des Pokémon.Mardi 26 janvier 2021: Phanpy soit le protagoniste et vous gagnerez le double de Candy pour le transfert de Pokémon.

Célébrez l’événement du Nouvel An 2021

Comme nous l’avons déjà annoncé dans une autre news, nous aurons un événement thématique du Nouvel An 2021, dans lequel vous pouvez obtenir beaucoup de Pokémon habillés pour l’occasion et aussi de nouveaux objets d’avatar. N’hésitez pas à consulter tous les détails ici. Cet événement sera disponible à partir du jeudi 31 décembre 2020 à 22h00 au Lundi 4 janvier de 2021 à 22h00 heure locale.

Célébrez les différentes régions du monde Pokémon en janvier

La Saison des fêtes organiser des événements thématiques dans différentes régions du monde Pokémon. Les différentes semaines les mettront en vedette Unova, Sinnoh, Hoenn et Johto, puisque les Pokémon découverts dans ces régions apparaîtront plus fréquemment à l’état sauvage. Niantic a promis de fournir plus de détails sur cette semaine le Célébration Unova, par quoi commencer Mardi 5 janvier à partir de 2021 à 10h00 heure locale.

Les défis de collecte arrivent bientôt

Enfin, que vous veniez d’arriver dans Pokémon GO ou que vous soyez un entraîneur expert, Niantic a annoncé qu’ils seront bientôt disponibles les défis de la collection. Ces défis vous offriront un guide très utile pour attraper les Pokémon présentés dans divers événements. Ce nouvelle fonctionnalité arrivée début janvier à partir de 2021.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.