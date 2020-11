Sony Playstation 5 :

Pokémon Go annoncé il y a quelques heures à peine ce qui est, sûrement, le La plus grosse mise à jour du jeu vidéo jusqu’à la date: Aller au-delà. Grâce à cela, nous verrons très bientôt une multitude de nouvelles dans le titre, à la fois en Espagne et dans le monde, et l’une de celles que les entraîneurs les plus vifs apprécieront d’être l’arrivée des Pokémon de la sixième génération au titre. Créatures découvertes à l’origine dans la région de Kalos ils peuvent enfin être atteints.

Quand la sixième génération arrive-t-elle sur Pokémon Go?

Les rumeurs et l’attente sont terminées, Niantic a enfin éveillé quand verrons-nous le Pokémon de sixième génération débarquera dans Pokémon Go. Plus précisément, les créatures de Kalos va commencer à apparaître:

Du prochain Mercredi 2 décembre 2020, à 10h00 heure locale.

Ceux-ci rejoindront le reste de Pokémon d’autres régions également présentes dans le jeu, comme ceux de Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Alola et Galar.

Il est temps de faire le plein de Pok Balls, Trainers! Les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Kalos arrivent sur Pokémon GO! 💖 [1/3] https://t.co/GDdkN7n78c pic.twitter.com/vggzR6HmFy Pokmon GO (@PokemonGoApp) 19 novembre 2020

Tous les Pokémon Kalos confirmés dans Pokémon Go

Maintenant, la grande question que beaucoup d’entre nous se posent est; Quels Pokémon de Kalos pouvons-nous attraper dans Pokémon Go? Eh bien, il y en aura une bonne poignée dès le départ. Ces Pokémon vus pour la première fois dans les jeux de la franchise Pokémon X et Y en 2013 peuvent être trouvés Œufs sauvages, évolutifs et à couver.

La liste suivante est la confirmé officiellement par Niantic et sont 17 nouveaux Pokémon en tout:

ChespinQuilladinChesnaughtFennekinBraixenDelphoxFroakieFrogadierGreninjaBunnelbyDiggersbyFletchlingFletchinderTalonflameLitleoPyroarKlefki (apparaît uniquement en France; exclusivité régionale)

Gardez également à l’esprit que depuis Mercredi 2 décembre de 2020 à 10:00 au Mardi 8 décembre 2020 à 10h00 (heure locale), le Pokémon venant de la région de Kalos apparaîtra sauvage avec beaucoup plus souvent afin que nous puissions les capturer plus facilement au début et ainsi les enregistrer dans notre Pokdex.

Œuf de raid mystérieux

Niantic a également inclus un petit mystère dans votre communiqué de presse. Selon les commentaires, il semble y avoir un Pokémon mystérieux préparer son apparition dans un incursion d’une étoile faire éclore un œuf mystère. Pour le moment, nous ne savons pas à quel Pokémon ils se réfèrent, mais il faut se douter qu’il s’agit d’une très chère créature de Kalos. Nous devrons garder un œil sur les prochaines actualités.

Au cours de la semaine du 30 novembre 2020, Pokémon GO go GO Beyond. ⭐ Aller au-delà des niveaux

⭐ GO Beyond Seasons

⭐ Aller au-delà des évolutions

⭐ Allez au-delà de la découverte Êtes-vous prêt? Https: //t.co/s4qyeIgfVJ pic.twitter.com/FLLFndJ36I Pokmon GO España (@PokemonGOespana) 18 novembre 2020

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.