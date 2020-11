Sony Playstation 5 :

C’est tout ce que vous devez savoir pour profiter pleinement de la journée communautaire du samedi 21 novembre dans Pokémon GO, centrée sur Magmar.

En novembre, pour célébrer l’arrivée de Noël, Niantic a organisé deux Community Days dans Pokémon GO. Le premier était le 15 novembre, axé sur Electabuzz. Vient ensuite le samedi 21 novembre, avec Magmar.

Comme toujours, pendant quelques heures, vous pourrez trouver plus souvent le pokémon principal, dans ce cas le type Lava de la première génération. De plus, il y aura de nombreuses façons de profiter de cette journée communautaire, et nous vous en parlons ici.

L’événement a lieu le samedi 21 novembre de 11h00 à 17h00 (heure locale) Magmar apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage, et vous pourrez en rencontrer un brillant. Faites évoluer Magmortar pendant l’événement ou deux heures plus tard pour obtenir un Magmortar qui connaît la foudre. Vous serez surpris si vous prenez des instantanés. Vous pouvez acheter un Pack journée communautaire de Magmar pour 1280 PokéCoins avec une Elite Attack TM chargée, trois Super Incubators, trois Lucky Eggs et 30 Ultra Balls. Il y a tâches de recherche temporaires et sur le terrain exclusif. En les complétant, vous pouvez obtenir des pierres Sinnoh et d’autres objets. Pour 1 euro, vous pouvez accéder à l’histoire d’enquête spéciale exclusive: Il n’y a pas de rival pour Magmar. Magby apparaîtra lors de l’éclosion d’œufs à 2 km. Vous ferez éclore des œufs avec 1/4 de la distance nécessaire. L’encens dure trois heures pendant l’événement.

