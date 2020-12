Sony Playstation 5 :

Cette année 2020 se clôturera en beauté Pokémon Go avec l’un des plus d’événements spéciaux de la Journée communautaire que Niantic a tenu à ce jour. Tant en Espagne que dans le monde, le jeu recevra pendant un week-end ces Pokémon qui ont été les temps forts des Journées de la Communauté de la année 2019 et 2020. Ce sera donc une occasion idéale pour attraper un grand nombre de créatures qui ont pu nous échapper ces derniers temps. Ensuite, nous vous disons Tous les détails annoncé.

Attention, formateurs! Nous sommes heureux d’annoncer les dates et les détails de l’événement #PokemonGOCommunityDay de deux jours en décembre de cette année, avec des amis bien connus! Https: //t.co/aXaFTQOpgg pic.twitter.com/NZOPneCb2v Pokmon GO Espaa (@PokemonGOespana) 3 décembre 2020

Dates et heures de la journée communautaire de décembre 2020

Le dernier jour communautaire de 2020 dans Pokémon Go sera célébrer pendant deux jours au total. Les dates et heures sont les suivantes.

Du samedi: 12 décembre 2020 à 6 h 00, heure locale.Jusqu’au dimanche: 13 décembre 2020 à 22 h, heure locale.

Les billets seront également mis en vente peu avant le week-end pour le histoire de recherche spéciale Journée communautaire de décembre 2020. Les billets ne sont pas remboursables. Oui il y aura un pack de la journée communautaire de décembre en tant qu’achat spécial unique disponible pour 1280 Pokcoins contenant 30 Ultra Balls, cinq Lucky Eggs, un fast attack lite TM et un charge attack lite TM.

Liste des Pokémon tout au long du week-end

Tout au long du week-end de la Journée communautaire 2020, il y aura une série de Pokémon qui apparaîtra plus fréquemment. Voici la liste des créatures confirmées:

Pokémon qui apparaîtra le plus souvent dans la nature: Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Electabuzz, Magmar, Magikarp, Porygon, Seedot et Piplup.Pokémon qui apparaîtra dans les raids: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig et Chimchar.Pokémon à couver d’oeufs à 2 km: Totodile, Swinub, Treecko, Torchic, Mudkip, Ralts, Slakoth, Trapinch, Bagon, Turtwig et Chimchar.

Mouvements exclusifs Pokémon

De plus, comme le veut la tradition, nous aurons une bonne poignée de mouvements exclusifs que différents Pokémon peuvent apprendre tout au long du week-end de la Journée communautaire de décembre 2020 si on les fait évoluer. Considérer ce qui suit:

Faites évoluer un Charmeleon: pour obtenir un Charizard qui connaît Dragonbreath.Faites évoluer un Kakuna: pour obtenir un Beedrill qui connaît Drill.Faites évoluer un Kadabra: pour obtenir un Alakazam qui connaît la contre-attaque.Faites évoluer un hanteur: pour obtenir un Gengar qui connaît Puo Sombra.Faites évoluer un Rhydon: pour obtenir un Rhyperior qui connaît Rockbreaker.Faites évoluer un Electabuzz: pour obtenir un Electivire qui connaît le lance-flammes.Faites évoluer un Magmar: pour obtenir un Magmortar qui connaît Lightning.Faites évoluer un Magikarp: pour obtenir un Gyarados qui connaît Aqua Cola.Faites évoluer un Porygon2: pour obtenir un Porygon-Z qui connaît Triack.Faites évoluer un Croconaw: pour obtenir un Feraligatr qui connaît Hidrocan.Faire évoluer un Piloswine: pour obtenir un Mamoswine qui connaît Past Power.Faire évoluer un Grovyle: pour obtenir un Sceptile qui connaît la plante féroce.Faites évoluer un Combusken: pour obtenir un Blaziken qui connaît Gneo Ring.Faites évoluer une Nuzleaf: pour obtenir un Shiftry qui sait récurrent.Faites évoluer une Kirlia: pour obtenir un Gardevoir ou une Gallade qui connaît le bruit synchro.Faites évoluer un Vigoroth: pour obtenir un Slaking qui connaît Body Slam.Faites évoluer une Vibrava: pour obtenir un Flygon qui connaît Tierra Viva.Faites évoluer un Shelgon: pour obtenir une salamence qui goûte en colère.Faire évoluer un Grotle: pour obtenir un Torterra qui connaît la plante féroce.Faites évoluer un Monferno: pour obtenir un Infernape qui connaît Ring Gneo.Faites évoluer un Prinplup: pour obtenir un Empoleon qui connaît Hidrocan.

N’êtes-vous pas nerveux à l’idée de trouver une weedle à l’approche de la journée communautaire? Fait amusant: la hauteur moyenne de Weedle est d’environ 12 pouces. 🤓 🗓️ Six jours avant le #PokemonGOCommunityDay pic.twitter.com/A5vF1hQfoL Pokmon GO Espaa (@PokemonGOespana) 6 décembre 2020

Caractéristiques de l’événement du samedi 12 décembre 2020

Samedi 12, de 11h00 à 17h00 heure locale, vous pouvez profiter des fonctionnalités suivantes et des bonus spéciaux:

Pokémon qui apparaissent encore plus fréquemment dans la nature et sont plus susceptibles d’être brillants: Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Seedot et Piplup.Deux fois plus: Stardust par capture.Demi-distance requise: à éclore lorsque les œufs sont déposés dans des incubateurs pendant ces heures.Encens activé: pendant l’événement durent trois heures.Méga raids: Les raids Mega-Gengar auront lieu plus fréquemment.

Caractéristiques de l’événement du dimanche 13 décembre 2020

Dimanche 13, de 11h00 à 17h00 heure locale, vous pouvez profiter des fonctionnalités suivantes et des bonus spéciaux:

Pokémon qui apparaissent le plus souvent à l’état sauvage et qui sont les plus susceptibles d’être brillants: Charmander, Electabuzz, Magmar, Magikarp et Porygon.Deux fois plus: Stardust par capture.Demi-distance: nécessaire d’éclore lorsque les œufs sont déposés dans des incubateurs pendant ces heures.Encens activé: pendant l’événement durent trois heures.Méga raids: Les raids Mega-Charizard X auront lieu plus fréquemment.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.