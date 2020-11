Sony Playstation 5 :

le dernier mois de l’année 2020 ça va être très occupé pour les fans de Pokémon Go. Niantic s’occupe de nous apporter de nombreuses nouvelles au titre. Comme nous le savons depuis quelques jours, à partir de début décembre, nous aurons une excellente mise à jour intitulée GO Beyond, avec beaucoup de nouveaux aspects tels que le Pokémon de sixième génération ou l’augmentation du niveau maximum jusqu’à 50.

Entraîneurs, nous élevons la barre. Nous sommes sur le point d’atteindre des niveaux que nous n’avons jamais atteints auparavant. Rejoignez-nous le 1er décembre #PokemonGO pic.twitter.com/xiYZU6HpIc— Pokmon GO España (@PokemonGOespana) 20 novembre 2020

Maintenant, en plus, la société a fait son annonce habituelle avec les principales mises à jour et des événements dont nous pouvons profiter pendant Décembre 2020. Nous les détaillons ci-dessous.

Réunion de recherche de décembre 2020

L’année touche peut-être à sa fin, mais ce n’est pas encore fini! Nous avons beaucoup de plaisir en magasin pour terminer 2020 alors que nous entrons dans la saison des vacances. Suivez le lien ci-dessous pour voir tout ce qui est prévu pour décembre! https://t.co/D7FJiI1qgX pic.twitter.com/vfep74lygv— Pokmon GO (@PokemonGoApp) 25 novembre 2020

En décembre prochain, le nouveau réunion de recherche Pour compléter les 7 tampons quotidiens, vous serez le Pokémon suivant:

Nous pouvons rencontrer Lapras ou Darumaka d’Unova: du mardi 1er décembre 2020 à 13h00 au vendredi 1er janvier 2021 à 13h00 PST (GMT −8, 22h00 heure péninsulaire espagnole).

Nous pouvons rencontrer l’un ou l’autre de nous, dépend de notre chance. En les capturant en plus nous aurons comme récompense supplémentaire plus d’XP pour notre compte.

Le Pokémon légendaire Kyurem revient aux raids

Le Pokémon légendaire Type Kyurem, Dragon et Glace, qui a été introduit pour la première fois dans la cinquième génération, réapparaîtra dans les raids de Cinq étoiles.

Depuis: le mardi 1 décembre 2020 à 13h00.Jusqu’à: le vendredi 1er janvier 2021 à 13h00 PST (GMT −8, 22h00 heure péninsulaire espagnole).

Mega Abomasnow arrive sur Pokémon Go

En ce qui concerne la Pokémon Mega Evolution en décembre, nous aurons un nouveau membre. Mega Abomasnow commencent à apparaître dans Mega Raids, ce qui signifie que nous pouvons gagner une méga énergie desdits Pokémon à Megaevolve une copie que nous avons précédemment capturée. Le Pokémon viendra remplacer Mega Blastoise (Jusqu’à ce qu’il apparaisse, Mega Blastoise peut être trouvée plus fréquemment dans les méga raids.)

Mega Abomasnow: être disponible à partir du mardi 1er décembre 2020 à 13h00 PST (GMT −8, 22h00 heure de la péninsule espagnole).

Heures de Pokémon en vedette en décembre 2020

Au mois de décembre les heures Pokémon présentées tout aura lieu Les mardis à 18h00, heure locale. Voici les Pokémon présentés et leurs bonus spéciaux:

Mardi 1 décembre 2020: Seel est le Pokémon présenté et vous gagnerez le double d’EXP par Pokémon évolué.Mardi 8 décembre 2020: Swinub est le Pokémon présenté et vous gagnerez le double de Stardust pour attraper des Pokémon.Mardi 15 décembre 2020: Un Pokémon surprise sera présenté et vous gagnerez le double de Candy pour attraper des Pokémon.Mardi 22 décembre 2020: Snorunt est le Pokémon présenté et vous gagnerez le double de Candy pour le transfert de Pokémon.Mardi 29 décembre 2020: Snover est le Pokémon présenté et vous gagnerez le double d’EXP par Pokémon évolué.

Améliorations des fonctionnalités: marquage Pokmon

Les nouvelles ne s’arrêtent pas là, car La gestion de nos Pokémon est sur le point de devenir beaucoup plus facile avec “l’introduction du marquage Pokémon et d’autres mises à jour générales de recherche.” Veuillez noter ce qui suit:

Le marquage Pokémon: Il vous permettra de créer des étiquettes de différentes couleurs, de les appliquer aux Pokémon et de les utiliser pour filtrer les Pokémon de votre collection.La fonction de recherche de Pokémon: Il sera également mis à jour pour permettre une meilleure convivialité. Lorsque vous appuyez sur la barre de recherche, un nouvel écran apparaît avec les termes de recherche recommandés, tels que le type de Pokémon, la région, le niveau d’amitié, le brillant, etc.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.