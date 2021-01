Sony Playstation 5 :

Royaume-Uni Il a institué de nouvelles mesures pour arrêter la pandémie de coronavirus depuis le 4 janvier dernier. Ce jour, le premier ministre Boris Johnson a annoncé son entrée en vigueur le troisième confinement du pays. Les mesures sont claires et sont les habituelles: il faut rester à la maison et ne sortir qu’à certaines exceptions près (comme aller acheter de la nourriture, aller chez un médecin …). Bien sûr, sortir pour jouer Pokémon GO Ce n’est pas une exception que, bien qu’il soit vrai que les citoyens sont autorisés à quitter leur domicile une fois par jour pour faire du sport et l’application de Niantic Ça n’arrête pas d’être un jeu qui encourage les joueurs à marcher. Cependant, la vérité est que Les flics d’Essex sont très en colère contre ces utilisateurs.

Pokémon GO, Royaume-Uni et verrouillage

La police de Rochford, près de Southend dans l’Essex, a publié une déclaration via Twitter critiquant les fans de Pokémon GO Quoi Ils sortent jouer pendant ce troisième confinement. Bien que ces déclarations aient été éliminées par la suite, la norme de Southend a fait écho à la l’inconfort qui règne parmi les agents du fait de ces joueurs.

“En patrouille, notre équipe de police communautaire avait des raisons de parler à plusieurs hommes dans la trentaine au cours de la dernière semaine, qui semblait penser qu’il était acceptable de se rendre dans certains lieux publics du quartier pour chasser des Pokémon“, vous pouvez lire dans le communiqué publié par la police, et que plus tard il a été éliminé.”Oui, tu l’as bien lu. S’il s’agit d’une personne que vous connaissez, rappelez-leur les informations suivantes partagées par nos partenaires du conseil de district de Rochford. “

“Si nous ne respectons pas les règles, nous avons du sang sur les mains”

Pour le moment, on ne sait pas si les hommes qui ont été vus capturant des Pokémon au milieu de Rochford étaient réunis en groupes ou s’ils jouaient seuls, ce qui est techniquement autorisé. Comme certains utilisateurs ont répondu à la déclaration retirée: “En théorie Il est permis de “ faire de l’exercice à l’extérieur ”, mais il n’est pas permis d’être à l’extérieur à des fins “ récréatives ”“a écrit un joueur.” La recommandation est, comme toujours, un peu vague. Mais si vous vous trouvez dans un endroit avec quelqu’un d’autre, vous pouvez vous attendre à une amende. “

“Il est de notre devoir de suivre les règles autant que possible”, a pointé un autre utilisateur. “Oui, nous pouvons aller faire de l’exercice, mais avec les chemins étroits, il faut faire attention. J’adore Pokémon Go et j’étais J’attends avec impatience l’événement Kanto et la journée communautaire Machop. Maintenant, je ne sais pas si je devrais sortir et jouer. Un médecin qui travaille en soins intensifs a dit à la télévision quelque chose qui m’a choqué: “ Si nous ne respectons pas les règles, nous avons du sang sur les mains ”“.

La police d’Essex clarifie la situation

Tel que rapporté par Eurogamer, un porte-parole de la police d’Essex a expliqué ce qui suit: “Le tweet a été publié de bonne foi, mais ensuite a été supprimée pour garantir le bon niveau de gravité lors du partage de messages de collaboration et de sécurité cruciaux sur la pandémie“Il maintient. Du studio de développement Niantic Labs, ils ont conseillé aux joueurs de” faire attention à leur environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez“. Juste aujourd’hui, le 12 janvier, ça commence Événement Sinnoh, dont vous pouvez connaître les détails ici.