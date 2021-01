Sony Playstation 5 :

Avez-vous déjà voulu apparaître dans un jeu vidéo Pokémon? Depuis Laboratoires Niantic Ils vous donnent l’opportunité d’être un personnage de plus du titre Pokémon GO, disponible sur les systèmes iOS et Android à la fois en Espagne et dans le reste du monde. Le jeu mobile populaire transformer 8 joueurs chanceux en PNJ qui apparaîtra lors de votre prochain événement: Visite Pokémon GO: Kanto. Nous vous disons tous les détails de cette activité.

Pokémon GO Tour: Kanto vous donne l’opportunité d’être un PNJ dans la saga

Pokémon Go veut fêter le 25e anniversaire de la saga Pokémon ensuite 20 février, avec un événement global pour permettre les 151 monstres originaux de la région du Kanto apparaissent le plus fréquemment. Lors de cet événement, Niantic Labs offrira aux joueurs deux types de billets pour Pokmon Go Tour: Kanto: l’entrée rouge et l’entrée verte, qui offrira aux joueurs une sélection de Pokémon. Le prix du billet est 11,99 $ (environ 13 euros).

Que vous achetiez le billet ou non, l’événement vous permet également de trouver et de combattre les entraîneurs Kanto, tout comme vous le ferez avec les PNJ des jeux Pokémon originaux. Si vous voulez faire partie de ces formateurs, tout ce que vous avez à faire est d’envoyer une capture d’écran de votre avatar Pokémon GO au studio Niantic Labs, avec une liste des trois Pokémon que vous aurez dans votre équipe Combattre.

Vous pouvez être un PNJ Pokémon GO dans le Pokémon GO Tour: Kanto

Selon Eurogamer, Niantic juge les gagnants en fonction de l’originalité et de la créativité de leurs avatars, ainsi que par la composition de leur équipe et par la phrase qui les accompagne. Les participants peuvent télécharger leur capture d’écran et leur liste Pokmon sur Twitter, en utilisant le hashtag #PokemonGOTourContest avant 9 h (heure de la péninsule espagnole) le 12 janvier 2021.

Par contre, si vous voulez savoir tous les événements Pokémon GO qui sont confirmés pour Janvier 2021, vous pouvez jeter un oeil ici. Pour plus d’informations sur l’événement Pokémon GO Tour: Kanto, nous vous invitons à visiter le blog officiel du jeu.