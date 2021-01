Sony Playstation 5 :

Les dernières rumeurs l’ont pointé, et aujourd’hui 19 janvier 2021 enfin Mega Ampharos est sorti dans Pokémon Go, à la fois sur les appareils Android et iOS. La forme méga évoluée du Pokémon de type électrique peut maintenant être combattre dans des méga raids, même si comme toujours ce ne sera pas une tâche facile. Pour vous aider, dans cette actualité Nous vous disons quels sont leurs meilleurs compteurs pour y faire face.

Mega Ampharos fait ses débuts sur Pokémon Go

Niantic avait prévu depuis décembre dernier que nous verrions une nouvelle forme méga-évoluée dans le titre de janvier, et voilà, c’est Mega Ampharos. Pour le moment on ne sait pas jusqu’à quand il sera disponible dans les méga raids, mais si vous voulez récupérer sa méga énergie, n’hésitez pas à le combattre au plus vite.

Ce Pokémon est de Type électrique et dragon et a 294 attaque, 203 défense et 207 PA ou résistance. Dans les raids, il ne peut atteindre ni plus ni moins de les 55876 PC au total, nous vous recommandons donc fortement d’y participer avec l’aide d’amis pour le vaincre. Souvenez-vous aussi qu’il peut apparaissent dans sa version brillante si tu es chanceux.

Meilleurs compteurs contre Ampharos dans Pokémon Go

Comme nous l’avons mentionné au début de l’actualité, nous recommandons certains des les meilleurs compteurs pour battre Mega Ampharos. Gardez à l’esprit que sa grande les faiblesses sont les types Glace, Terre, Dragon et Fée. Sachant cela, ce sont actuellement les meilleurs compteurs à utiliser:

Dragonite sombre: Dragon Tail et colère.Salamance sombre: Dragon Tail et colère.Garchomp: Dragon Tail et colère.Zekrom: Dragonbreath et colère.Haxorus: Dragon Tail et Dragon Claw.Rayquaza: Dragon Tail et colère.Palkia: Dragon Tail et Draco Comet.Dark Mewtwo: Psycho-cut et Ice Beam.Dialga: Dragonbreath et Comet Draco.

Enfin, soyez prudent avec ses mouvements puissants, il peut utiliser entre Electrocan, True Wave et aussi Dragon Pulse.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.