Cette année 2020 Pokémon Go Il le devait prendre des mesures spéciales et s’adapter à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Le jeu a reçu pendant des mois bonus temporaires qui vous permettent de jouer de manière plus confortable, soit en supprimant l’obligation de marcher certains kilomètres, en pouvant faire éclore des œufs avec moins de distance ou en recevant plus de cadeaux de nos amis, pour n’en citer que quelques-uns. Maintenant Niantic a confirmé que certains de ces bonus dureront plus de mois.

Mise à jour des bonus temporaires pour le coronavirus

De ce passé 19 novembre de 2020, plusieurs bonus sont revenus sur Pokémon Go et restera, au moins, jusqu’au milieu de l’année 2021, ce qui est certainement une excellente nouvelle pour de nombreux joueurs. Les bonus sont les suivants:

Augmente l’efficacité de l’encens: et attire désormais les Pokémon plus fréquemment.Le Pokémon partenaire: maintenant vous apporter plus de cadeaux chaque jour, jusqu’à 5 cadeaux à la fois et jusqu’à 3 fois par jour.

Formateurs, veuillez consulter cette mise à jour importante concernant les bonus temporaires. https://t.co/HR3k7W1HxP – Pokmon GO (@PokemonGoApp) 20 novembre 2020

Nous répétons que ces bonus sont temporaires. Niantic a ajouté que informera au moins un mois à l’avance de la date de modification dans le même. Le jeu doit continuer à s’adapter à l’environnement mondial et c’est l’une des réponses à la situation compliquée que nous traversons.

Des bonus temporaires plus actifs

Il faut mentionner qu’en plus des deux bonus mentionnés ci-dessus, le jeu a d’autres bonus depuis des mois qu’ils sont toujours présents. Ceux-ci sont:

Pas besoin de marcher pour GO Fighting League. Dégâts augmentés pour les entraîneurs dans les raids à distance. Ouvre 1,5 fois plus de cadeaux.

D’autre part, Niantic nous rappelle qu’il y a d’autres bonus qui seront présents souvent à travers les événements temporels du jeu. Il peut s’agir de la réduction de la distance des incubateurs d’œufs, des paquets gratuits de Pokcoins ou d’objets et bien plus encore. Le jeu recevra dans quelques jours sa plus grande mise à jour à ce jour titré Aller au-delà, avec l’inclusion de Pokémon de génération 6, entre autres.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.