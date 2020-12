Sony Playstation 5 :

Il nous reste très peu de choses pour profiter du gala Les Game Awards 2020 en Espagne et dans le monde, et curieusement Niantic et Pokémon Go rejoignez les célébrations de cette date spéciale avec un évènement qui a été annoncé par surprise il y a quelques heures. Seul Temps limité demain, le titre pour les mobiles Android et iOS recevra un événement avec certains fonctionnalités et bonus dont nous pouvons profiter en tant que coachs, puis nous partageons Tous les détails.

Formateurs, écoutez les Game Awards demain, le 10 décembre 2020, à 16 h PST! https://t.co/86AUyYLU3A Pendant que vous regardez, vous pouvez profiter d’un événement spécial dans Pokémon GO! Pouvons-nous avoir un “Whoop, whoop”? 🙌 https://t.co/bRFA9Ju66n pic.twitter.com/MH0WTOkiK3— Pokmon GO (@PokemonGoApp) 9 décembre 2020

Date et heure de l’événement The Game Awards 2020 dans Pokémon Go

L’événement spécial dédié aux Game Awards 2020 dans Pokémon Go aura une durée très limitée de seulement 24 heures:

De cela Jeudi 10 décembre 2020 à 16h00 PST (GMT −8) et jusqu’au prochain Vendredi 11 décembre 2020 à 16h00 PST (GMT −8).

Ainsi, dans les territoires avec l’heure péninsulaire espagnole, l’événement débutera pendant Vendredi matin vers 01h00 (CET) et se termine en même temps que le gala The Game Awards 2020 commence.

Caractéristiques de l’événement The Game Awards 2020

Pour célébrer le gala de remise des prix pendant l’événement divers bonus et fonctionnalités seront actifs dans Pokémon Go, en les concentrant principalement sur la capture de Pokémon et le combat contre les membres de la Team Go Rocket.

Encens: être plus efficace pour attirer les Pokémon.Vous gagnerez plus: Stardust lors de la capture de Pokémon.Vous pouvez utiliser un MT chargé: pour aider un Pokémon Noir à oublier la frustration de l’attaque chargée.L’équipe GO Rocket recrute: apparaîtra plus fréquemment dans Pokestops et Balloons.

De Niantic, ils ont également veillé à ce que à partir du moment où le gala commence nous les joueurs pouvons attendez un autre événement spécial avec plus de fonctionnalités pour capturer des Pokémon et lutter contre Team Go Rocket.

Nous vous rappelons que cette dernière ligne droite de l’année 2020 est très intense dans Pokémon Go depuis récemment, il y a eu une grosse mise à jour intitulée GO Beyond, qui a porté le titre une augmentation du niveau maximum jusqu’à 50 ou même les Pokémon de sixième génération qui sont maintenant disponibles.

Pokémon Go, est disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, vous pouvez consulter notre guide complet avec trucs et astuces.