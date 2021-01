Sony Playstation 5 :

Pokémon Go, Le jeu mobile populaire de Niantic, offre déjà des nouvelles à sa communauté pendant les premiers jours de la nouvelle année 2021. Bien sûr, parmi les changements qui ont atteint le titre en Espagne et dans le reste du monde nous avons une nouvelle liste de Pokémon que nous pouvons obtenir en faisant éclore des œufs. Dans cette news, nous allons tous les rassembler pour que vous les ayez bien à portée de main.

Comme vous le savez, dans Pokémon Go, des créatures de poche ne peut être obtenu que par incubation d’oeufs compte tenu de sa grande rareté. Les joueurs doivent marcher pour réussir à faire éclore ces œufs. Les œufs existent dans cinq modèles différents: 2, 5, 7, 10 et 12 km (Étant le 7 kilomètres exclusif pour les échanges et les cadeaux entre les joueurs, et les 12 kilomètres liés aux dirigeants de la Team Go Rocket).

Ensuite, nous allons vous montrer le liste complète dont Pokémon sont dans chacun des groupes d’œufs et leurs kilomètres ce mois de janvier 2021.

Remarque: Nous indiquons entre parenthèses s’il y a une chance que Pokémon apparaisse dans sa version variocolor ou brillante. N’oubliez pas de visiter notre section de régions exclusives pour être au courant de celles qui ne sortiront pas dans votre région.

2 km d’œufs en janvier 2021

Illumise (brillant) Volbeat (brillant) Zubat (brillant) WynautFletchlingBunnelbyMinccino (brillant) OshawottTepigSnivy (brillant) Buneary (brillant) BuizelWailmer (brillant) Swablu (brillant) Growlitoperhe (brillant) Wingull (brillant) Woubbull (brillant) Woepull (brillant) brillant) Magikarp (brillant) Cubone (brillant) Poliwag (brillant) Litleo

5 km d’œufs en janvier 2021

PanpourPansearPansageTauros (brillant) Mime Jr. (brillant) SolosisBlitzleRoggenrola (brillant) SewaddlePetililGothitaMachop (brillant) Snover (brillant) EmolgaKarrablastJoltikElgyemShelmetChespinFennekinFroakieDucklettopach (brillant) Ewaddle Hippopotas (brillant) Ralts (brillant) Farfetch’d (brillant) HeracrossBouffalantKangaskhan (brillant) TorkoalCorsolaMaractusTropiusRelicanthePachirisuChatotCarnivine

7 km d’œufs en janvier 2021

Alolan Geodude (brillant) Alolan Meowth (brillant) Alolan Sandshrew (brillant) Alolan Grimer (brillant) Alolan Diglett (brillant) Galar’s MeowthFarfetch’d de GalarStunfisk de GalarZigzagoon de GalarDarumaka de GalarPonyta de GalarStunfisk de Galar

10 km d’œufs en janvier 2021

Shinx (brillant) Gible (brillant) Riolu (brillant) AudinoTimburr (brillant) DarumakaFerroseed (brillant) Klink (brillant) LitwickAxewGolettRufflet (brillant) EspurrNoibatSigilyph

12 km d’œufs en janvier 2021

VullabyLarvitar (brillant) TrubbishAbsol (brillant) ScraggyPawniardDeino (brillant) Sandile

Œufs par Sincroaventura en janvier 2021

Nous vous rappelons également que vous pouvez profiter de la fonctionnalité Adventure Sync pour incuber des œufs même avec le jeu fermé ou en arrière-plan. Grâce à cela, vous recevrez également des œufs en récompense hebdomadaire en fonction de votre nombre de marches. Ce janvier 2021 sont les suivants:

5 km d’œufs (pour 25 km par semaine) en janvier 2021

ShelmetKarrablastSolosisJoltikGothitaShinx (brillant)

10 km d’œufs (pour 50 km par semaine) en janvier 2021

EmolgaKlink (brillant) Gible (brillant) Riolu (brillant) Beldum (brillant) Bagon (brillant)

Pokémon Go est un titre de réalité augmentée, disponible gratuit pour Android et iOS depuis 2016. Si vous êtes intéressé par être le meilleur entraîneur, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet avec trucs et astuces cela vous sera d’une grande aide.